أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

هل ترغبون في أن تكونوا جزءاً من حفلات موسيقى "الكاونتري"، والأحداث الرياضية، وعروض الكوميديا، وأنشطة المرح العائلي؟ استعدوا إذاً لتستمتعوا بها كلها في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع فعاليات تلائم مختلف الأذواق والأعمار. استفيدوا من كل لحظة، وخططوا جيداً لما ينتظركم، مع أبرز 7 فعاليات لعطلة نهاية الأسبوع .

هل أنت من عشاق موسيقى "الكاونتري"؟



أنت محظوظ إذا كنت من محبي موسيقى "الكاونتري"، لأنّ النجم "بيتر دونيغان"، ابن الأسطورة "دوني دونيغان" الذي يُعتبر عراب موسيقى "الروك أند رول" البريطانية، سيحيي الحفل المنتظر "مهرجان موسيقى الكاونتري" على متن السفينة "كوين إليزابيث 2". كن مستعداً لأمسية رائعة على أنغام موسيقى "الكاونتري"، وشارك أصدقاءك الخطوات الراقصة الخاصة بها. وُلد "دونيغان" في لندن ولمع نجمه في كاليفورنيا، بعدما بدأ مسيرته الفنية وهو في الخامسة من العمر.

متى: 24- 26 أكتوبر

أين: السفينة "كوين إليزابيث 2"

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عش صخب الموسيقى غير التقليدية مع "ذا براند نيو هيفيز"



القرية الأيرلندية في القرهود بانتظارك هذا الخميس، حيث ستؤدّي فرقتا "ذا براند نيو هيفيز" و"ذا بلو مونكيز" عروضها الفريدة لموسيقى الجاز والفانك والبوب. احتلت إصدارات هاتين الفرقتين المراتب الأولى في الثمانينيات، وخصوصاً مع أغنيات مميزة مثل "نيفير ستوب" و"ديغينع يور سين". عش هذه الأجواء الموسيقية غير التقليدية في الهواء الطلق، وأنت تستمتع بطقس دبي. تبدأ أسعار التذاكر من 175 درهماً.

متى: 24 أكتوبر

أين: القرية الأيرلندية

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من هو الأقوى فيهم؟



اتفق مع أصدقائك لقضاء يوم لا ينسى عنوانه الحماس والنشاط، مع فعالية "الرجل الأقوى في العالم". لن تكتفوا بمشاهدة نجوم الرياضة من مختلف أنحاء العالم يؤدون عروض قوة مذهلة، بل يمكنكم أيضاً الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الكفيلة بإسعاد العائلة كلها. فنون الرماية، مواكب الدراجات النارية، وألعاب التحدي المتنوعة وغيرها الكثير بانتظاركم في موقع واحد وليوم كامل. أتريد المزيد؟ الدخول مجاني للأطفال دون 12 سنة.

متى: 25 أكتوبر

أين: فندق ميدان

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سيداتي: هل أنتنّ مستعدّات للتحدي؟



حان الوقت لتكشفي عن وجهك الآخر، مع تحدّي "بينك ليديز"، حيث يتنافس فريقك المكوّن من 3 إلى 5 نساء في 6 تحديات ممتعة. ليس المطلوب أن تمتلكي قوة بدنية، فالأهم لتحقيق الفوز هو قدراتك الذهنية وسرعة البديهة ومهارات اللعب ضمن فريق. بادري إلى التسجيل، علماً أن نسبة رسم الدخول ستعود إلى جمعية "القافلة الوردية" المعنية بزيادة التوعية بسرطان الثدي.

متى: 25 أكتوبر

أين: منتجع شيراتون جميرا بيتش

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أطلقوا العنان للضحك!



أعدّوا أنفسكم لتضحكوا كما لم تفعلوا سابقاً، مع قدوم ثلاثة نجوم كوميديا عالميين إلى دبي، هم "أندريه فنسنت" و"مولين تشادويك" و"بك هيل" . في أمسيتهم ضمن عروض "ذا بيغ فيش" الكوميدية، يعدكم هؤلاء الفنانون بأمسية من الضحك المتواصل في "جميرا جولف إستيت". لا تفوتوا فرصة الضحك مع هذا الثلاثي الفكاهي الذي يسخر بذكاء من مواقف مختلفة نعيشها في حياتنا اليومية.

متى: 25 أكتوبر

أين: جميرا جولف إستيت

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اكتشفي قدراتك البدنية المخفية!



هل تظنين أن قدراتك البدنية تتوافق مع ما تشهده فعالية "الرجل الأقوى في العالم"، أم أن حدودها هي المشاركة في سباق "بينك ليديز"؟ بين هذين المستويين يوفر لك "تحدي دبي للياقة" الكثير من الأنشطة. إنه الوقت الأنسب للاستفادة من حصص تدريب مجانية، والمشاركة في فعاليات تشهدها جميع أرجاء المدينة. انطلقي نحو أسلوب حياة أكثر صحة في سباق "سيغنا بارك ران" المجاني في "كايت بيتش"، أو ارتدي حذاء الجري للمشاركة في سباق "ران ذا كريك" المتعدد المسافات على طول خور دبي. أتريدين المزيد من التحدي؟ نافسي على بطولة "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" لمسافة 21 كم، أو اقفزي في الماء لتُتوّجي بمسابقة "كينج & كوين في ذا بوينت".

متى: حتى 16 نوفمبر

أين: في كل أرجاء دبي

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احجز في الصف الأمامي لعرض "فانتوم أوف ذا أوبرا"



إذا كنت تتساءل عن أهم ما يمكن القيام به في عطلة نهاية هذا الأسبوع، فالجواب حكماً هو مشاهدة العمل المسرحي الموسيقي الضخم "فانتوم أوف ذا أوبرا". منذ أطلقه الكاتب "أندرو للويد ويبير" في لندن قبل 30 عاماً، سجل هذا العمل رقماً قياسياً مع عرضه في جميع أنحاء العالم، وها هو يحط الرحال في "دبي أوبرا" لفترة محدودة. استمتعوا بأحداث القصة التي تجمع بين السوبرانو الجميلة كريستين وعبقري موسيقي غامض، مع طاقم فني ضخم وأوركسترا حية من 130 موسيقياً. عيشوا تجربة لا تُنسى مع هذا العمل الذي سيأسر أنفاسكم.

متى: حتى 9 نوفمبر

أين: "دبي أوبرا"

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