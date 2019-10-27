أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع!

يطلّ نوفمبر حاملاً معه المزيد من الحيويّة التي احتفلنا بها في أكتوبر، وفي جعبته مجموعة متنوعة من الأنشطة والأحداث الفريدة والرائعة والراقية، بما يضمن استقبال الجميع للموسم الجديد بصورةٍ مختلفة. من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق وإطلالات المشاهير والنجوم، إلى احتفالات "ديوالي" وحيوية فعاليات تحدي دبي للياقة، إليكم أبرز 7 فعاليات تنتظركم في دبي في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

احتفلوا بـ "ديوالي" في دبي

يشهد هذا الأسبوع الانطلاق الرسمي لمهرجان الأضواء الهندي "ديوالي"، والذي تواكبه دبي بمجموعة متنوّعة من الأنشطة النابضة بالحياة في جميع أنحاء المدينة، ومنها حفل الألعاب النارية في "ذا بوينت" نخلة جميرا، و"السيف باي ذا كريك"، و"فستيفال باي" في دبي فستيفال سيتي، حيث يمكنكم أيضاً مشاهدة "إيماجين" لعروض نافورة الماء والأضواء. خلال وجودكم في "ذا بوينت"، يمكنكم الاستمتاع بعروض الرقص الهندي التراثية، و بخصومات تقدّمها مجموعة من متاجر التجزئة.

متى: 27- 31 أكتوبر

أين: في جميع أنحاء دبي

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نزهة مع "فاتبوي سليم"و"ريتشارد أشكروفت" وغيرهم

حان الوقت مجدداً للتوجّه إلى مدرّجات مسرح مدينة دبي للإعلام التي تستعد لمجموعة واسعة من الحفلات الموسيقية لنجوم ينتظرهم جمهور يتلهّف إلى استقبالهم في أجواء شتوية ممتعة، وهذا ما يوفره لكم حفل "بارتي إن ذا بارك". استمتعوا بعروض "فاتبوي سليم" و"لايت هاوس فاميلي" و"ريتشارد أشكروفت" وغيرهم، فيما تجولون بين منصات الطعام العالميّة المتنوّعة المنتشرة في المكان، لتَحظوا بنزهة لا مثيل لها. كونوا على الموعد واحجزوا تذاكركم التي تبدأ أسعارها من 160 درهم.

متى: 1 نوفمبر

أين: مسرح مدينة دبي للإعلام

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تأنّقوا في "دبي فاشن فورورد"

مجدداً يستعدّ أهم أسبوع للموضة في دبي لاستقبال محبي الأناقة وآخر الصيحات في هذا المجال، والذين ستتاح لهم الفرصة الأنسب ليتأنّقوا بأجمل ما لديهم ويظهروا بأبهى إطلالة. "فاشن فورورد دبي" هو أضخم منصة تجمع مصممي الأزياء وخبراء الموضة وعشاقها الذين سيستكشفون أحدث ما تشهده صناعة الأزياء في الشرق الأوسط. يمكنكم حضور عروض لأبرز مصممي الأزياء المشهورين والناشئين، والاطلاع على أحدث التشكيلات، والاستفادة من ميزة "تسوق الآن" الجديدة التي تتيح لكم شراء القطع التي ترونها فوق منصة العروض.



متى: 30 أكتوبر - 2 نوفمبر

أين: حي دبي للتصميم

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التقوا نجوم الموسيقى الروسيّة في دبي

خبر سار لعشاق الموسيقى الروسية تجسده إقامة مهرجان "باروس ميوزيك فست" في عطلة نهاية الأسبوع. هذا المهرجان المرتقب سيشهد مشاركة فرق شهيرة مثل "لينينغراد" وإطلالة نجمة البوب "​​لابودا" ونجم موسيقى الروك "زمفيرا"، إلى جانب "إمير كوستوريكا" وأوركسترا "نو سموكينغ" وراقص الباليه "سيرغي بولونين". أما اليوم الرابع من هذه الاحتفالية الروسية فسيشهد "بطولة باروس للفنون القتالية" بين فرق من المملكة المتحدة والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وروسيا وغيرها.

متى: 31 أكتوبر - 3 نوفمبر

أين: فندق جميرا بيتش

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أنعشوا قلوبكم بجرعة من الرعب في أتلانتس النخلة

هل تشعرون بالرغبة في مغامرة مطاردة الأشباح في هذا الموسم؟ أتلانتس النخلة ينتظركم في أمسية مستوحاة من أجواء الزومبي مساء الخميس. ارتدوا أزياء الزومبي الخاصة بكم وشاركوا في هذه الاحتفالية الغريبة في "خيمة أساطير"، حيث يقدّم "ديفيد لوكا" وفنانو "الدي جي" المحليون عروضهم على مسرح أقيم فوق الماء خصيصاً لهذه المناسبة. ارقصوا طوال الليل، واحصلوا على جوائز قيّمة واحتفلوا بعطلة نهاية الأسبوع بطريقة غير معهودة.

متى: 31 أكتوبر

أين: خيمة أساطير- أتلانتس النخلة

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تسابقوا في جميع أنحاء دبي للفوز بمرسيدس بنز

اجمع أصدقاءك واشتركوا معاً في "تحدي مرسيدس بنز" من قرقاش، ولا تتأخروا في التسجيل. تقام هذه الفعالية المميّزة في 1 نوفمبر، وتجمع 100 فريق تتكوّن كل منها من لاعبين اثنين أو 4 لاعبين عليهم تجاوز 7 تحديات تشمل جميع أنحاء دبي. اعتمدوا على ذكائكم وسرعة بديهتكم وقدراتكم البدنية وروح العمل كفريق، لتجاوز كل العقبات والفوز بسيارة "مرسيدس- بنز جي إل سي 200" الجديدة. تسابقوا في شوارع المدينة وانطلقوا إلى الهدف، ولن تعرفوا أبداً ما الذي ينتظركم.

متى: 1 نوفمبر

أين: مركز خدمة مرسيدس بنز الجديد في القوز

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استفيدوا من الحصص المجانية للياقة البدنية

يدخل تحدي دبي للياقة أسبوعه الثالث. إذا لم تكن قد شاركت بفعالياته بعد، فهذا هو الوقت الأنسب لذلك. دعك من الرسوم المرتفعة في الأندية الرياضية (بالرغم من وجود عروض محدودة للاستفادة منها)، واتجه إلى واحدة من فعاليات اللياقة البدنية المجانية المنتشرة في جميع أنحاء دبي. تذكّر قرى اللياقة في "كايت بيتش" و"دبي فستيفال مول"، ودروس اليوغا المجانية ومسارات ركوب الدراجات الهوائية والرياضات المائية وغيرها الكثير، بينما تستضيف مساحات اللياقة البدنية المقامة في أماكن مثل "داون تاون دبي" والحديقة القرآنية ، أنشطة مجانية للبالغين والأطفال معاً.

متى: حتى 16 نوفمبر

أين: في جميع أنحاء المدينة

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