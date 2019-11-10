أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

تحلّ عطلة نهاية الأسبوع حاملةً معها مكافآتٍ متنوعة يستحقّها كلّ من شاركوا في تحدي دبي للياقة. مع قرب وصول هذه الفعالية الفريدة إلى خواتيمها، تستعدّ دبي لتقدّم لك العديد من الفعاليات الترفيهية التي سترضيك حتماً. استمتع بلقاء نجوم من هوليوود وبوليوود، وساهم في أنشطة ذات هدفٍ إنساني، وامنح نفسك جرعةً من الثقافة العالمية، مع أبرز 7 فعاليات تحفل بها عطلة نهاية هذا الأسبوع.

اسهروا وارقصوا مع دوا ليبا

الخبر السار لعشاق موسيقى البوب هو أنّ النجمة وأيقونة الأزياء "دوا ليبا" ستحيي أول حفلٍ لها في دبي، يستضيفه "ذا بوينت" نخلة جميرا مساء الجمعة. صاحبة أغنية "وان كيس" أثبتت نجاحها المتواصل وكرّست لنفسها موقعاً مميزاً في عالم موسيقى البوب، منذ إطلاقها أول ألبوم وتصدّره المراتب الأولى ونيله 3 جوائز"بريت" وجائزتين من"غرامي". تُفتح الأبواب من الساعة 4 عصراً، ما يتيح لكم الوقت الكافي للاستمتاع بهذه الوجهة البحرية الرائعة "ذا بوينت" الغنية بالعديد من المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة، قبل أن تعيشوا أجواء الغناء والرقص طوال الليل مع "ليبا".

متى: 15 نوفمبر

أين: ذا بوينت- جزيرة النخلة

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عيشوا أجواء موسيقى الساول مع إي آر رحمن

يصحّ القول إن المنتج الموسيقي"إي آر رحمن" هو جوهرةٌ ترصّع تاج الموسيقى في الهند، إذ أغنى بموسيقاه التصويرية أفلاماً عدة معروفة، وحصد إعجاب أكثر من جيل في جميع أنحاء العالم. ترك هذا الفنان بصمته المميّزة في الموسيقى الهندية، من الكلاسيكيات الخالدة مثل "ديل سي" و"رانغ دي باسانتي"، إلى أغاني التاميل الأكثر شهرةً، مثل "سيللونو أورو كادال"، فكونوا في "كوكا كولا أرينا" لتستمتعوا بأمسيةٍ يؤدّي فيها أشهر أغانيه. تبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً.

متى: 15 نوفمبر

أين: كوكا كولا أرينا

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استمتعوا بعروض "مشروع ليلى" وفرق فنية أخرى

يعود مهرجان "غروف أون ذا غراس" إلى "نادي الإمارات للجولف" في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حاملاً معه تشكيلةً جديدة من الأنشطة المتنوعة. استمتعوا بعروضٍ متواصلة مع "مشروع ليلى" و"رودريغيز جونيور" و"روباغ وروهمي" و"بيار رافان" ضمن أحدث نسخة من هذا المهرجان في 15 نوفمبر. عيشوا أجمل الأوقات مستفيدين من أجواء الطقس الرائع للتأمل في المناظر الخلابة لأفق مرسى دبي، والتجوّل في السوق المفتوح.

متى: 15 نوفمبر

أين: نادي الإمارات للجولف

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كونوا على الموعد مع أسبوع دبي للتصميم

يشكل "أسبوع دبي للتصميم" محطةً بارزة ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها دبي، ويجدّد التأكيد على مكانته كأكبر مهرجانٍ إبداعي في المنطقة. هذا الحدث الذي يستمر لـ 5 أيام يحتفل بإبداعات التصميم في جميع القطاعات، من الهندسة المعمارية إلى المنتجات والتصاميم الداخلية والأعمال الفنية والمؤثرات المرئية. اطّلعوا على أفضل ما تغتني به استوديوهات التصميم من جميع أنحاء العالم، واحتفلوا بمستقبل التصميم خلال معرض "غلوبال غراد شو". ولا تنسوا كذلك زيارة "داون تاون ديزاين"، حيث تنتظركم أنشطة وأحداث لا تُنسى في هذا المعرض المخصص للإضاءة على الابتكار والجودة في التصميم والمنتجات الرائدة.

متى: 11- 16 نوفمبر (أسبوع دبي للتصميم)، 12- 15 نوفمبر (داون تاون ديزاين)

أين: حي دبي للتصميم

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اجتمعوا معاً لمشاهدة هذا الفيلم العائلي

تستضيف سينما عقيل في السركال أفنيو الفيلم العائلي "ذا آدامز فاميلي" لعروضٍ محدودة. يؤدي الأصوات في فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي هذا عدد من أبرز نجوم هوليوود، منهم "تشارليز ثيرون" لشخصية "مورتيسيا آدامز" و"كلوي موريتز" لشخصية "وينسداي آدامز"، وتدور أحداثه حول استعدادات أفراد عائلة "آدامز" لزيارة أقاربهم. استمتعوا مع أطفالكم بهذه القصة التي سيحبّونها، واسترجعوا بالذاكرة أيام طفولتكم، مع العرض الأخير للفيلم هذا الخميس.

متى: حتى 14 نوفمبر

أين: سينما عقيل

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أنشطة ذات هدفٍ إنساني

عيشوا المشاعر الإيجابية في شهر نوفمبر، سواءٌ من خلال دعمكم أصحاب الهمم ضمن "سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني"، أم بزيادة التوعية بمرض السكري من خلال فعالية "بيت ديابيتس ووك". ينطلق "سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني" من واحة دبي للسيليكون لمسارين: 3 كلم و10 كلم، وتليه احتفالية غنية بالترفيه ومنصات الطعام والأنشطة المتنوعة. أما فعالية "بيت ديابيتس ووك" فتقام في حديقة زعبيل، وتنتهي في "مؤسسة الجليلة". وإذا كنتم ترغبون بالتحدّي في ختام تحدي دبي للياقة، فتوجهوا أنتم وأطفالكم إلى "دبي فستيفال سيتي" لتشاركوا في الحصص التدريبية لتحدّي "تاف مادر" و"ميني مادر".

متى: 15 نوفمبر

أين: واحة دبي للسيليكون، حديقة زعبيل ودبي فستيفال سيتي

تحية إلى أريتا فرانكلين

تضيئ النجمة "ميكا باريس" ليالي "دبي أوبرا " بحضورها المميز هذا الخميس، حيث تؤدي مجموعةً من أشهر الأغنيات المعروفة لملكة الساول "أريتا فرانكلين". هذا الحفل الموسيقي سيشكل تحيةً تكريمية لهذه الأسطورة، يرفعها محبّوها من خلال أغنياتٍ لها بصوت ميكا، ومنها "آي ساي أي ليتل براير" و"ريسبيكت". انضمّوا إلى أشهر مغنّيات الساول في المملكة المتحدة "ميكا باريس" التي حصدت أغانيها أعلى المراتب، وسجّلت ألبوماتها مبيعات بلاتينية، وتعاونت مع نجوم مثل "برينس".

متى: 14 نوفمبر

أين: دبي أوبرا

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