أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

سواءٌ أكنتم من عشاق الساعات الفاخرة، أم من محبّي ممارسة اليوغا في الحديقة، أو من المعجبين بإبداعات بوليوود أو الروك العربي، أو من متابعي نجوم الكوميديا المحليين أو من المعجبين بفرقة "ذا بيتلز"، توفّر دبي لكلٍّ منكم ما يرضيه. خطّطوا لعطلة نهاية أسبوع ممتعة ومثمرة، مع أبرز 7 فعاليات تشهدها المدينة.

سهرة كاراوكي مع "شان" و"كي كي"

يشتهر الثنائي "شان" و"كي كي" بأدائهما عدداً كبيراً من أجمل الأغاني التي عرفتها بوليوود منذ سنوات حتى يومنا هذا، ومنها "ديوانغي ديوانغي" لـ "شان" و"كودا جاين" لـ "كي كي"، وقد نالت كلّها إعجاب الجماهير في الهند ولا تزال حاضرةً بقوّة. إذا كنتم ترغبون في أجواءٍ بوليوودية فعلية، فلن تجدوا أفضل من هذا العرض ضمن الفعاليات الترفيهية التي تشهدها دبي. انضمّوا إلى هذا الثنائي في أمسيةٍ غنائية راقصة حيّة في استاد السوق الحرة في دبي للتنس يوم الجمعة.

متى: 22 نوفمبر

أين: استاد دبي للتنس

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اضبطوا ساعاتكم لحضور أسبوع دبي للساعات

خصّصوا بعضاً من عطلة نهاية الأسبوع لتزوروا معرض "أسبوع دبي للساعات"، حيث يتاح لعشاق وهواة اقتناء الساعات استكشاف بعض أجمل القطع العالمية، بما فيها الطراز الحائز على جوائز من "غراند بري دورلوجوري دو جنيف" لصناعة الساعات، الموازية لجوائز الأوسكار. احتفلوا بالابتكار والإبداع وفنّ ضبط الوقت في أحدث نسخةٍ من هذا المعرض المفتوح مجاناً للجميع في مركز دبي المالي العالمي.

متى: 22- 24 نوفمبر

أين: بوابة مركز دبي المالي العالمي

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جدّدوا حيويتكم خلال يومٍ مجاني لليوغا

يمكن لعشاق اليوغا وجلسات التأمل والراغبين في الاستفادة القصوى من عطلة نهاية أسبوعٍ كاملة، الانضمام إلى تمارين اليوغا المجانية ضمن "يوغا فيست". يقُام هذا الحدث وسط المساحات الخضراء المفتوحة في مدينة دبي للإنترنت، ويرحب بمشاركة الجميع مجاناً في برنامجٍ مختار من حصص اليوغا والأنشطة الخاصة باللياقة. احضروا مبكراً لأنّ الدخول سيكون على أساس من يصل أولاً. وتبقى نصيحة مهمّة: أحضروا سجادة اليوغا الخاصة بكم، أو يمكنكم استئجار واحدة هناك مقابل 25 درهماً.

متى: 21- 23 نوفمبر

أين: مدينة دبي للإنترنت، بين المبنيين 1 و 2

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غوصوا في الجانب المبدع من شخصيتكم

إذا كنتم من مطوّري المحتوى المحترفين، أو تعملون في مجال الإعلام أو الترفيه، أو تساهمون في قطاع الإبداع، فإنّ "أون دي أكس بي" مخصص لأجلكم، إذ توفّر لكم هذه الفعالية التي تستمر لثلاثة أيام مجموعةً من جلسات الحوار التي تتناول أبرز المواضيع، وتتيح مناقشتها مباشرةً مع أهل الاختصاص، بالإضافة إلى ورش عمل حول الأفلام والألعاب والفيديو والموسيقى. ضاعفوا مهاراتكم الإبداعية، وتواصلوا مع مهتمين مثلكم بهذه المجالات، والتقوا بمبدعين مثل مخرج الفيلم السينمائي "سبايكي لي" و"ليزا كوشي" نجمة قناة "يوتيوب"، وتبادلوا معهم الآراء شخصياً.

متى: 21- 23 نوفمبر

أين: دبي استوديو سيتي- ساوند ستايج

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شجعوا المواهب المحلية في شورت أند سويت

يستعد "ذا جانكش" في السركال أفنيو لاستضافة مهرجان الضحك السنوي "شورت أند سويت كوميدي فيست"، الذي يقدّم مجموعةً من نجوم الكوميديا المحليين في مواقف سريعة وساخرة. على مدى 5 أيام، سيُظهر أكثر من 100 كوميدي أفضل ما لديهم من قدرات لإضحاككم، آخذين في الاعتبار قاعدةً واحدة أساسية: لا يمكن البقاء على المسرح لأكثر من 5 دقائق. تابعوا المواقف الكوميدية لموهوبين يتجاوزون حدود اللغة والجغرافيا، ويقدّمون عروضهم باللغات الإنجليزية والعربية والهندية والأوردية.

متى: 20- 23 نوفمبر

أين: ذا جانكش- السركال أفنيو

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تابعوا هذه الحفلات الموسيقية

التنوّع الثقافي الغنيّ في مجتمع دبي يعني أنّ بإمكان عشاق الموسيقى من جميع الخلفيات والأذواق لقاء نجومهم المفضّلين في عروضٍ حية منتظمة. إذا كنتم من محبّي موسيقى الروك العربية، فإنّ مهرجان "واي نات! مزيكا" سيجلب عدداً من أبرز الفرق والنجوم في المنطقة، مثل "كايروكي" و"مسار إجباري" ومحمود العسيلي، حيث يجتمعون في "كوكا كولا أرينا" يوم الجمعة. إذا كانت موسيقى "الكاراج البريطانية" خياركم المفضّل، فشاركوا بالحفل الخاص بالسنة السادسة لتأسيس "زيرو غرافيتي" مع أحد النجوم الروّاد في هذه الوجهة "دي جي إي زد".

متى: 22 نوفمبر

أين: كوكا كولا أرينا و زيرو غرافيتي

عيشوا ليلة مع البيتلز





تدعوكم عطلة نهاية الأسبوع إلى الاستمتاع مع "ذا بوتليغ بيتلز" إحدى أهم الفرق الموسيقية العالمية التي تكرّم "البيتلز"، مع أفرادها الموهوبين القادمين من "ويست إند" في لندن. تشكّلت هذه الفرقة بعد عقدٍ من إعلان "بول مكارتني" حلّ فرقة "البيتلز"، ويواصل أعضاؤها نشر الإرث الفني لهذه الفرقة في جميع أنحاء العالم، مع أغنياتٍ مشهورة مثل "يسترداي" و"كوم توغاذر" بمرافقة أوركسترا حيّة. استعيدوا أغنياتٍ لا تزال حاضرةً في الذاكرة تؤديها هذه الفرقة الأقرب إلى تلك الأصلية، واسهروا معها طوال الليل في دبي أوبرا.

متى: 22 نوفمبر

أين: دبي أوبرا

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