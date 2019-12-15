أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع

عيشوا الأجواء الفعلية لدبي مع جرعةٍ وافية من الأصالة وحضورٍ مميّز لنجومٍ ومشاهير من العالم ونكهةٍ مختلفة من التراث المحلّي، إذ تتواصل الفعاليات التي انطلقت الشهر الماضي جامعةً بين عراقة التراث وحيوية العصر، لتُضاف إليها روح المرح والأجواء الاحتفالية التي تجمع كل أفراد الأسرة. من سباقات الهجن إلى عرض "بويز تو مان"، إليكم أبرز 7 أمورٍ يمكنكم الاستمتاع بها في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.



حفل "بويز تو مان" في كوكا كولا أرينا

إنّها عطلة نهاية أسبوع حافلةٌ بالموسيقى للجميع، وخصوصاً مع أفراد الثلاثي الموسيقي "بويز تو مان" الذين سيؤدّون أحد أضخم عروضهم التي عرفتها مسيرتهم الفنّية، خلال حفلٍ يحيونه مساء الخميس في كوكا كولا أرينا. انطلقت شهرة هذا الثلاثي في عالم موسيقى "الآر آند بي" في تسعينيات القرن الماضي، وخصوصاً مع الأغنيتين الشهيرتين "أند أوف ذا رود" و"وان سويت داي"، كما أضافوا جرعةً من الفن الفلسطيني إلى رصيدهم، يوم شاركتهم فرقة "أغاني العاشقين" حفلهم في دبي أوبرا وأدّوا معاً أغنياتٍ من الفولكلور الفلسطيني.

متى: 19 ديسمبر و21 ديسمبر

أين: كوكا كولا أرينا

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أبحروا إلى عالم نيفرلاند على متن كوين إليزابيث 2

أعيدوا اكتشاف روعة القصص الخيالية خلال موسم الأعياد مع مغامرة "نيفرلاند" الغريبة وسوق الفريسكو والعروض الموسيقية والفنّية المتنوّعة. أحضروا أطفالكم ليفرحوا بمشاهدة عروض "بيتر بان و"ويندي" و"تنكيربيل" وأصدقائه، ضمن الإنتاج الأضخم "جي أم باريز تايملس تايل" على متن الفندق العائم كوين إليزابيث 2. يمكنكم كذلك الاستمتاع بتناول الشاي مع شخصيات هذه القصص بعد العروض. أما فندق فيرمونت النخلة فيستضيف عرض "سندريلا" الإيمائي المبهر.

متى: بيتر بان: حتى 24 ديسمبر، سندريلا: حتى 27 ديسمبر

أين: كوين إليزابيث 2 و فيرمونت النخلة

أضيفوا المزيد من المرح في الهواء الطلق

أمضوا أجمل الأوقات مستمتعين بالطقس الشتوي اللطيف في دبي، وتجوّلوا في أحد الأسواق التي تقام في الهواء الطلق، أو في مراكز التسوّق المفتوحة. كرّس سوق "رايب ماركت" حضوره في الفناء الأخضر التابع لأكاديمية شرطة دبي، حيث يمكنكم التجوّل بين منصات الطعام والمنتجات المحلية. يمكنكم أيضاً أن تعيشوا متعة الاستماع إلى مغامرات المسافرين والمستكشفين ضمن مهرجان "رحالة الإمارات" في حديقة مشرف.

متى: مهرجان رحالة الإمارات: حتى 21 ديسمبر 2019، رايب ماركت: حتى 25 أبريل 2020

أين: أكاديمية شرطة دبي و حديقة مشرف

استكشفوا واجهة الجداف المائية

لبّوا نداء الطقس الشتوي اللطيف في دبي واستغلّوه لتستكشفوا جمال واجهة الجداف المائية المطلّة على روعة خور دبي، وهي الوجهة التي تحتضن حديقة الجداف ووترفرونت للفنون، أول حديقة فنون في الهواء الطلق في دولة الإمارات. كما يمكنكم الاطلاع على ما يحفل به "مركز جميل للفنون" القريب، حيث مجموعةٌ واسعة من المعروضات الفنّية، وكذلك التجوّل في رحاب معارض لفنّانين متعدّدي الجنسيات، بالإضافة إلى زيارة "مكتبة الكتب غير المقروءة" التي تضمّ أكثر من 700 كتابٍ، ومعرض "فانتوم ليمب" الذي يقدّم أعمالاً لـ 13 فنّاناً تشكيلياً.

متى: مكتبة الكتب غير المقروءة: حتى 31 يناير، فانتوم ليمب: حتى 15 فبراير

أين: مركز جميل للفنون

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عيشوا روعة أنغام السيتار مع أنوشكا شانكار



تتميّز الشخصية الموسيقية للفنانة الشهيرة أنوشكا شانكار بجمعها بين الثقافتين الغربية والشرقية، وهو ما تعدكم بالاستمتاع به مساء الجمعة خلال حفلها في دبي أوبرا. حقّقت ابنة عازف السيتار المعروف رافي شانكار شهرتها العالمية بفضل موهبتها المتميّزة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، عبر مزجها بين الأنغام الشرقية التقليدية والإيقاعات والآلات الغربية، لتحمل مستمعيها إلى عالمٍ من الروعة.

متى: 20 ديسمبر

أين: دبي أوبرا

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اضحكوا ما استطعتم مع راوول ومواقفه في ذا جانكشن



الناطقون باللغة الهندية على موعدٍ مع ليلةٍ ملؤها الكوميديا الساخرة في "ذا جانكشن"، حيث يؤدّي ممثلون موهوبون عرضاً مضحكاً بعنوان "هاستي ريه جاوجي"، يتناولون فيه شخصية راوول واليوم الذي غيّر حياته. العمل من تأليف وإخراج سيف خان، ولا شك في أنّ الحضور سيضحكون طويلاً مع مواقف مفاجئة وأداءٍ متقن. جميع أفراد العائلة مدعوّون للاستمتاع بهذا العرض الذي يدوم لساعةٍ واحدة ويضفي الفرح على عطلة نهاية الأسبوع.

متى: 21 ديسمبر

أين: ذا جانكشن، السركال أفنيو

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اختبروا الأصالة عبر الرياضة



تُعتبر سباقات الهجن وسباقات قوارب التجديف الشراعية من الفعاليات الحافلة بالثقافة المحلية التي تجمع بين أصالة التاريخ وحيوية الحاضر. استمتعوا بكل مراحل هذه الرياضات مجاناً، وشجّعوا الرياضيين المحليين الذين يواصلون تمسّكهم بالأنشطة التراثية. لكم الخيار بين أن تكونوا في وسط الصحراء حيث تراقبون الغبار يتطاير من حوافر الهجن المتسابقة، أو على الشاطئ حيث تتسابق القوارب الشراعية التراثية بطول 60 قدماً، وفي الحالتين ستعيشون تجربةً إماراتية حقيقية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

متى: سباق الهجن: 18- 19 ديسمبر، مسابقة الزوارق الشراعية: 21 ديسمبر

أين: ميدان المرموم الذكي لسباقات الهجن و نادي دبي الدولي للرياضات البحرية





