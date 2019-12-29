أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع

رحّبوا بالعام الجديد وما سيحمله معه من فعالياتٍ وأنشطة مميّزة في عطلة نهاية هذا الأسبوع. إنه عامٌ جديد يعد بالكثير من الحيويّة والمرح والترفيه، فاستعدّوا للأيّام المقبلة وخطّطوا لأفضل طريقةٍ لقضاء أوّل عطلة نهاية أسبوع في السنة الجديدة، من خلال أبرز 7 أمورٍ يمكنكم القيام بها في دبي.

تسوّق من دون توقّف!

أنتم في دبي، الوجهة المفضّلة للتسوّق والمليئة بالمفاجآت، ولاسيما مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق وما يحفل به من عروضٍ مذهلة وسحوباتٍ على جوائز قيّمة. وليست هذه سوى البداية! فلا شكّ في أنّ مهرجان دبي للتسوق لهذا العام سيكون الأضخم، إذ يحتفل بيوبيله الفضّي متوّجاً 25 سنة من النجاح منذ إطلاقه، وهذا يعني أنّكم ستكونون على موعدٍ مع حفلاتٍ فنّيّة رائعة يحييها نجومٌ مثل محمد رمضان وسعد لمجرد، وعروضٍ كوميدية تشهد حضور النجم مو عامر، وغير ذلك الكثير من الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء المدينة، لتنشر أجواء المهرجان في كلّ مكان.

متى: حتى 1 فبراير

أين: مختلف أنحاء المدينة

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شاهدوا عروض حفل التخريج

كما في كلّ عام، يشهد شهر يناير حفل تخريج مجموعةٍ جديدة من طلاب أكاديمية شرطة دبي، وتُقام عروض هذا الحدث في وجهاتٍ متعدّدة في المدينة تنتظر حضوركم لتعيشوا هذه الأجواء الاحتفالية الخاصة. لكم أن تختاروا الموقع الأنسب لكم، من القرية العالمية إلى السيف وكذلك في حتا، حيث يمكنكم الاستمتاع بالكثير من الأنشطة المجّانيّة مع متابعة عروض دوريات سيارات شرطة دبي الفارهة واستعراضات الفرقة العسكرية ومسيرات الخرّيجين والخرّيجات. يمكنكم أيضاً حضور الاحتفال الرسمي المفتوح للجميع الذي تستضيفه كوكا كولا أرينا في 15 يناير.

متى: 2- 15 يناير

أين: مواقع متعدّدة

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استمتعوا بموسم سباقات الخيول

على جدول أهمّ الفعاليات الرياضيّة التي تشهدها دبي، يبرز كرنفال كأس دبي العالمي لسباقات الخيول هذا الخميس، فكونوا في مضمار ميدان لتشجيع فرسانكم المفضّلين والاستمتاع بأفضل الخيول تتسابق للفوز بجوائز قيّمة، علماّ أنّ الدخول مجانيّ، كما يمكنكم حجز الباقة التي توفّر لكم موقعاً مطلّاً على الميدان مع وجبة طعام. تمهّد هذه السباقات المليئة بالحيوية والحماسة لبطولة كأس دبي العالمي التي تُقام في 28 مارس وتُعتبر أغنى بطولات سباقات الخيول العالمية، مع جوائز تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار أميركي (128،544,500 درهم).

متى: 2 يناير

أين: مضمار ميدان لسباقات الخيول

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شاهدوا هذا العرض الفنّي الاستثنائيّ

ابدؤوا العام الجديد مع "لا بيرل" التحفة الفنّية الاستثنائية التي ابتكرها المخرج العبقريّ فرانكو دراغون ويؤدّيها فنّانون مبدعون. يتميّز هذا الإنتاج الحائز على جوائز عديدة باستخدام تكنولوجيا متطوّرة تطلق شلالاتٍ وسيولاً وأمطاراً على أرضية المسرح التي تفيض بالماء ثمّ تجفّ بثوانٍ. خلال هذا العرض ستستمتعون بمشاهدة ألعابٍ بهلوانية وعروض غوص حتى 25 متراً، بالإضافة إلى عرض الدرّاجات النارية التي تتحدّى الجاذبية. يشكّل "لا بيرل" علامةً فارقة في خارطة العروض الترفيهية في دبي، ويجذب المشاهدين من كل أنحاء العالم للاستمتاع بمهاراتٍ بشريّة غير عاديّة وتكنولوجيا فائقة الدقّة.

متى: على مدار السنة

أين: الحبتور سيتي

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سافروا إلى عالمٍ جديد عبر الباليه

في عطلة نهاية هذا الأسبوع تنتظركم عروضٌ راقصة تؤدّيها فرقة باليه "سوخيشفيلي" القومي الجورجي في دبي أوبرا. تتميّز هذه الفرقة بمزجها فنّ الباليه مع الرقص التراثي الشعبي الجورجي والذي تروي من خلاله قصصاً خالدة وتسلّط الضوء على التقاليد وتعكس الطبيعة الخلّابة للبلاد. أشادت صحيفة "واشنطن بوست" بأعضاء هذه الفرقة واصفةً إيّاهم بـ"أعظم الراقصين في العالم"، وذلك بفضل قدراتهم الخارقة وتصميم الرقصات الذي سيأسركم حتماً كونه يشتمل أيضًا على ألعابٍ بهلوانية.

متى: 3- 4 يناير

أين: دبي أوبرا

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أشبعوا شوقكم إلى الثقافة



لا شكّ في أنّ دبي تشكّل واحةً دائمة للمعارض الفنّية والمراكز الإبداعية التي تعكس ثقافات العالم من خلال الفنون. اقصدوا السركال أفنيو لمشاهدة الأعمال التي يتضمّنها معرض "ثريفينغ إيموشن" في أيّام غاليري، ومعرض "رسائل من الكهف السابع" للفنانة التشكيلية "إيكرا تنوير" اللذين يُختتمان في 5 و 9 يناير تباعاً، فيما تستمر "مكتبة الكتب غير المقروءة" باستقبالكم في "مركز جميل للفنون" حتى نهاية يناير، وهي تضمّ أكثر من 700 كتابٍ غير مقروء. أما 1*1 غاليري فيعرض حتى 7 يناير رسوماتٍ بالفحم للفنان التشكيلي "مادوسودانان" المولود في منطقة كيرالا الهنديّة.

متى: حتى 31 يناير

أين: مواقع متعدّدة

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يومٌ عائليّ في سوق "رايب ماركت"

استمتعوا بأجواء الشتاء اللطيفة في الهواء الطلق واقصدوا أكاديمية شرطة دبي حيث يُقام سوق "رايب ماركت". اصطحبوا معكم أطفالكم ليمرحوا بالتجوّل في حديقة الحيوانات الأليفة وبركوب الخيل، فيما تستكشفون الكثير من المنتجات المصنوعة يدوياً، مثل القطع الفنّيّة والمجوهرات والأزياء، إلى جانب المنتجات المحلّية الطازجة، ويمكنكم أيضاً الانضمام إلى جلسات اليوغا الصباحية، أو الاستمتاع بعروض الموسيقى الحيّة وبتناول المأكولات اللذيذة من منصّات الطعام المتنوّعة.

متى: حتى 25 أبريل

أين: أكاديمية شرطة دبي

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