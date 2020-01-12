أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع

للضحك مساحةٌ جيّدة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وخصوصاً مع العروضٍ الكوميدية التي يقدّمها مو عامر وماكس أميني وغيرهما، بالإضافة إلى الكثير من المواقف الساخرة مع ثلاثي الكوميديا في "ذا لافتر فاكتوري"، إذ يواصل مهرجان دبي للتسوق نشر أجواء المرح إلى جانب عروض التسوّق المذهلة والسحوبات على جوائز قيّمة، كما أنّه الوقت المناسب لمشاهدة فيلمٍ سينمائي بصحبة الأصدقاء. استفيدوا من هذه الجولة على أبرز 7 أمورٍ يمكنكم القيام بها في دبي، وخطّطوا لعطلة نهاية أسبوع ممتعة.

شاهدوا أبرز نجوم الكوميديا العرب

يطلّ النجوم مو عامر ونمر وبدر صالح وعلي السيّد ضمن أمسيات الكوميديا في مهرجان دبي للتسوق، ليجسّدوا المفهوم الحقيقي للضحك ويجعلوننا نعرف سرّ الشهرة التي يتحلّى بها هؤلاء النجوم العرب في العالم، فكل واحدٍ منهم يشكّل حالةً خاصة في عالم المسرح والتلفزيون وكذلك عبر قنوات "نتفليكس" و"شو تايم" وموقع "يوتيوب"، كما أقاموا عروضاً حول العالم بيعت تذاكرها بالكامل. وها هم اليوم هنا للمشاركة بالاحتفالات الخاصة بمرور 25 سنة على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حاملين معهم كمّيّةً هائلة من الضحك تواكب أجواء الربح مع العروض والخصومات المذهلة والسحوبات على جوائز قيّمة خلال المهرجان.

متى: 16 يناير

أين: مركز دبي التجاري العالمي

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استمتعوا بمشاهدة السينما وتناول شاي كرك

عوّدتنا صالات السينما الفخمة في دبي على جلب أهمّ الأفلام العالميّة، كما تعدُنا سينما عقيل في السركال أفنيو بآفاقٍ سينمائيّة جديدة على الدوام، إذ تستضيف هذه الوجهة الفنّيّة المستقلّة والدائمة في دبي ليالي سينمائيّة ستستمتعون فيها بمشاهدة أحدث الأفلام مع تناولكم "البوب كورن" والمقبلات الشهيّة من مقهى "برودجكت تشايوالا". أنتم على موعد في عطلة نهاية هذا الأسبوع مع فيلم "يو ويل داي آت 20" الذي تدور أحداثه حول توقّع موت أحد أبناء البلدة قبل بلوغه الـ 20 من العمر، وفيلم "سُفرة" الوثائقي عن امرأةٍ أطلقت خدمة تقديم الطعام داخل مخيّمٍ للاجئين الفلسطينيين في بيروت، وغيرهما من الأفلام.

متى: 16، 17 يناير و18 يناير

أين: سينما عقيل

أضخم الأعمال البوليووديّة مع "ميثون" و"سوكويندر سينغ" وغيرهما

استمتعوا بأبرز الأعمال الفنّيّة البوليووديّة يوم الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدّم مهرجان دبي للتسوق أبرز الفنّانين والموسيقيين الهنود ضمن عرضٍ فنّيّ مشترك. أنتم على موعدٍ مع أجمل الأغنيات والألحان من "آشيكي 2" لـ "ميثون" وغيرهما من الأعمال الخالدة مثل "تشايا تشايا" لـ "سوكويندر سينغ" إلى أجمل اللوحات الراقصة مع "بي- براك". كما يطلّ الفنّانون "محمد إرفان" و"نيتي موهان" و"آسيس كور" و"آش كينغ" لإضفاء المزيد من الأجواء الرائعة على الحفل مع أغنياتٍ شهيرة منها "باندوك ميري ليلا" و"تيري بن" و"فيرست كلاس".

متى: 17 يناير

أين: مركز دبي التجاري العالمي

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حان وقت المرح في ذا جانكشن

لا ينقص عطلة نهاية هذا الأسبوع الحافلة بالأنشطة والفعاليات سوى مساحةٍ من الفنون المرحة، لذلك يستضيف "ذا جانكشن" ثلاث أمسيات يُعرض خلالها العمل المسرحي "تايغرز بي ستيل" لمحبّي هذا النوع من الفنون. القصة للكاتبة "كيم روزنستوك" والمخرج المقيم في دبي "غوتام غوينكا" وتدور أحداثها حول شخصية "شيري ويكمان" التي نالت أخيراً شهادة الماجستير في العلاج بالفنون، وتنجح بعد جهدٍ طويل في الحصول على فرصة عمل لم تكن للأسف سوى بداية مشاكل متعدّدة، ليس أقلّها وجود نمرٍ في البيت!

متى: 16- 18 يناير

أين: ذا جانكشن

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قمّة الضحك مع ماكس أميني

على الرغم من كل الضحك الذي تعد به أمسيات الكوميديا في مهرجان دبي للتسوق يبقى لدى دبي دائماً المزيد لإرضائكم، مثل العرض الضاحك الذي يقدّمه النجم الإيراني- الأميركي "ماكس أميني" الذي سيعود إلى دبي في 17 يناير مع مواقف مسلّية وطرائف جديدة. استعدّوا لأمسيةٍ حافلة بانتقاداتٍ ساخرة تتناول المجتمع والثقافة والعلاقات الإنسانية. يمتلك "أميني" شهرةً واسعة في عالم الكوميديا العالمية وهو كذلك نجم "لاف فاكتوري" في لوس أنجلوس، ما يعني امتلاكه موهبةً خارقة وخبرةً كافية.

متى: 17 يناير

أين: مسرح هارتلاند، مدرسة هارتلاند الثانوية

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استعيدوا أحداث هذه القصة الكلاسيكيّة

يوم وضع الكاتب والرسام والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران كتابه الرائع هذا، لم يكن يتوقّع تحويله إلى عملٍ مسرحيّ. فبعد حوالي قرن من الزمن تعود إلى الحياة كلماته العميقة عن سيرته الذاتية عبر العمل المسرحيّ "الأجنحة المتكسّرة" من إعداد نديم نعمان ودانا الفردان والذي يُقدّم على على مسرح دبي أوبرا . لا تفوّتوا حضور هذا العمل الفنّيّ الراقي الذي يتمحور حول الحب والواجب وتغيير الواقع ويُعرض ليومين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

متى: 17- 18 يناير

أين: دبي أوبرا

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استمتعوا بعروض "ذا لافتر فاكتوري" في يناير

إنها فرصتكم الأخيرة لحضور عرض "ذا لافتر فاكتوري" الكوميدي قبل انطلاق الاستعدادت للعرض الجديد في الشهر المقبل. انضمّوا إلى نجوم الكوميديا العالميين "ستيفن غرانت" و"مات ريد" و"بيتر وايت" في "جراند ميلينيوم" و"ديوكس النخلة" في 16 و 17 يناير تباعاً لتعيشوا أوقاتاً من المرح تزيّن عطلة نهاية الأسبوع، لأنّ كل واحدٍ من هؤلاء الفنّانين يمتلك شخصيّةً مبدعة قادرة على إضحاككم بأسلوبٍ مختلف.

متى: 16- 17 يناير

أين: جراند ميلينيوم و ديوكس النخلة