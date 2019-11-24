أبرز 7 فعاليات في دبي في عُطلة نهاية الأسبوع مع اليوم الوطني

خلال عُطلة نهاية الأسبوع الطويلة تحتفل دبي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات مع خمسة أيام مليئة بالنشاطات. استمتع بهذه المناسبة وامضِ أروع الأوقات في مختلف أنحاء المدينة مع عروض الألعاب النارية على شاطئ البحر، واستمتع بالحفلات الفنية المجانية مع العائلة في "لا مير". هناك الكثير من الأضواء والنشاطات بانتظارك في كل مكان، لذا خطّط لإجازتك مع دليلنا لأبرز سبع فعاليات لعُطلة نهاية الأسبوع.

شاهد حفلات فنية مجانية

يحتفل نجوم المنطقة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورهم في دبي. استمتع بأروع الأجواء في "لا مير" مع الفنان عيضة المنهالي في 29 نوفمبر، بالإضافة إلى بلقيس وعيسى المرزوق في 1 ديسمبر، وحسين الجسمي في 2 ديسمبر، والذي يلي حفله عروض الألعاب النارية عند الساعة 8:30 مساءً. أما في القرية العالمية، فيحيي النجم حمد العامري حفلاً مميزاً أمام زوّار المنتزه عند الساعة 9 مساءً، يرافقه عرضاً للألعاب النارية عند الساعة 9 مساءً.

التاريخ: 29 نوفمبر - 2 ديسمبر

المكان: "لا مير" والقرية العالمية



مرح عائلي في "ذي بوينت"

لا شكّ في أن الشتاء هو الوقت الأفضل في دبي. استمتع بالطقس الرائع في دبي وبالاطلالات الخلّابة في "ذي بوينت" في نخلة جميرا، حيث يمكنك الاستفادة من الخصومات الخاصة باليوم الوطني ومشاهدة المعروضات الفنية. شاهد حفلات الموسيقيين المحليين في الهواء الطلق خلال عُطلة نهاية الأسبوع، ثم استمتع بعشاء شهي في أحد المطاعم. لا تفوّت عروض الألعاب النارية في 2 ديسمبر والتي تختتم الاحتفالات بطريقة رائعة.

التاريخ: 29 نوفمبر - 2 ديسمبر

المكان: "ذي بوينت"، نخلة جميرا

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تجارب وعروض رائعة

تحمل عُطلة نهاية الأسبوع العديد من المفاجآت بما في ذلك عروض التسوّق والإقامات الفندقية. خطّط لإجازة داخلية في أفخم الفنادق في دبي بأسعار أقل، أو تسوّق من أروع الأزياء والأكسسوارات في مراكز التسوّق. وإذا قمت بزيارة سيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي، وكايت بيتش، وبوكس بارك، وغيرها، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة رقصات العيالة والرزفة والليوا التقليدية وغيرها.

التاريخ: 29 نوفمبر & 1-3 ديسمبر

المكان: عدّة مواقع في دبي

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احتفل بالتنوّع في المدينة

احتفل بروح الاتحاد من خلال الاحتفاء بالثقافات المتنوّعة التي تحتضنها دبي. توجّه إلى فستيفال سيتي مول في 2 ديسمبر للاستمتاع بنسخة خاصة من عرض "تخيّل" بعنوان "فيسس أوف ذا نيشن"، والذي يتخلّله عروضاً للألعاب النارية، والمياه، والليزر، و المستوحى من التنوّع في دبي. يمكنك أيضاً التوجّه إلى حديقة خور دبي في 29 نوفمبر لتذوّق مختلف الأكلات الأفريقية في النسخة الثانية من مهرجان المأكولات الأفريقية.

التاريخ: مهرجان المأكولات الأفريقية: 29 نوفمبر، تخيّل: 2 ديسمبر

المكان: حديقة خور دبي & فستيفال باي



استمتع بعروض رائعة

يُعدّ عرض "تخيّل" واحداً من بين مجموعة من العروض التي تشهدها دبي خلال الإجازة. احتفل باليوم الوطني الـ48 في برج خليفة، أحد أبرز معالم دبي، والذي سيتم إضاءته بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيرافقه عرضٌ خاص في نافورة دبي. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بعروض الألعاب النارية في السيف (8 مساءً)، و"لا مير" (8:30 مساءً)، و"ذا بيتش" (9 مساءً)، في 1 و2 ديسمبر، بالإضافة إلى "ذي بوينت" (8 مساءً)، والقرية العالمية (9 مساءً) في 2 ديسمبر.

التاريخ: 1 & 2 ديسمبر

المكان: عرض الأضواء في برج خليفة & عروض الألعاب النارية في مواقع مختلفة



نجوم الروك أند رول

احتفل مع عرض الروك أند رول على متن فندق "كوين إليزابيث 2" العائم. سيقدّم نجوم "ويست أند" الموهوبون عرض "بي بوب آ لولا"، حيث يمكنك الاستمتاع بأروع أغاني إيدي كوشران، وجين فينسنت، وبيلي فوري، وروي أوربيسون، وذلك من 27 إلى 29 نوفمبر. غنِّ وارقص على طريقتك في هذا العرض المميّز خلال اليوم الوطني.

التاريخ: 27 - 29 نوفمبر

المكان: كوين إليزابيث 2

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نشاطات رياضية

بعد انتهاء تحدي دبي للياقة منذ أسبوعين، لا بدّ من الاحتفاء بالالتزام باتباع أسلوب حياة أكثر صحّة وسعادة من خلال الاستمرار بالحفاظ على لياقتك البدنية. سجّل في تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يُقام في 29 نوفمبر والذي يشارك فيه راكبو الدراجات الهوائية على مسار بمسافة 92 كلم في دبي أوتودروم. يمكن للصغار المشاركة في تحدّي "جونيور رايدز" الخاص بهم في 28 نوفمبر. أما العدّاؤون، فيمكنهم المشاركة في سباق "سوبر سبورتس ران 10 مايلر" والاختيار بين مسافة 3 كلم، و5 كلم، و10 كلم، أو 10 أميال. يمكنك أيضاً تشجيع الرياضيين المشاركين.

التاريخ: 28 - 29 نوفمبر

المكان: دبي أوتودروم & وميدان غولف