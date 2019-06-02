أبرز 7 فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع في دبي

تستضيف دبي خلال شهر يونيو العديد من النشاطات والحفلات الفنيّة والعروض الكوميديّة والفعاليات الرياضيّة، بالإضافة إلى احتفالات عيد الفطر. إليك أبرز سبع نشاطات خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي.

احتفل بعيد الفطر

تتميّز دبي بأجوائها الرائعة خلال عيد الفطر، حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات للاحتفال بهذه المناسبة المميّزة والاستمتاع بالعروض الترفيهيّة والفوز بالجوائز القيّمة في مختلف مراكز التسوُّق. اطّلع على كل ما يمكنك القيام به خلال العيد في دبي مثل مشاهدة عروض الألعاب الناريّة، والاستمتاع بالعروض المسرحيّة والكوميديّة وحضور العديد من الفعاليات كفعاليّة شيبتنا في دبي مول.

التاريخ: 4 - 6 يونيو (غير نهائي)

المكان: عدّة مواقع في دبي

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أبرز النجوم العرب في دبي

يحتفل مجموعة من أبرز النّجوم العرب بعيد الفطر مع جمهورهم في دبي. يُحيي النجم تامر حسني حفلاً مميّزاً في دبي أوبرا حيث سيقدّم أبرز أغانيه ومن ضمنها أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك" والذي أطلقه عام 2018. يجتمع أيضاً النجمان وائل كفوري وراغب علامة في حفل مشترك في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

التاريخ: 6 - 7 يونيو

المكان: دبي أوبرا وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي

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عرض مميّز لراسل بيترز

يُحيي نجم الكوميديا العالمي راسل بيترز عرضاً مميّزاً في دبي ضمن جولته العالمية بعنوان "ديبورتد"، والتي سيقدّم خلالها فقرات مُضحكة وفكاهيّة. حقّق هذا العرض العديد من النجاحات في عدد من المدن حول العالم، ويمكنك مشاهدته قريباً على مسرح "كوكا كولا أرينا" يوم الخميس.

التاريخ: 6 يونيو

المكان: كوكا كولا أرينا

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عروض كوميديّة رائعة

بعد يوم واحد على عرض راسل بيترز، تُقام سلسلة من العروض الكوميديّة المميّزة في دبي. استعدّ لأمسية مليئة بالضّحك في فندق "شيراتون كريك" دبي، مع عرض "ذا مديسن وذ شيك بابي أند فرندز" الذي يقدّمه عدد من ألمع الفنانين، مثل الموسيقي "إيدويست"، والمغني والممثل "كيني بلاك"، بالإضافة إلى "أيكون بوي" وغيرهم الكثير.

التاريخ: 7 يونيو

المكان: فندق "شيراتون كريك" دبي

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ترفيه وتعليم عائلي

اصطحب أطفالك للاحتفال بعيد الفطر في مدينة الطفل، حيث يمكنهم اكتشاف الكثير عن عيد الفطر والتقاليد الإسلامية من خلال سلسلة من النشاطات المُمتعة. تُعدّ مدينة الطفل، والتي تقع في حديقة الخور، وجهة ترفيهيّة وتعليميّة تقدّم معارض تفاعليّة وورش عمل حول العديد من المواضيع العلميّة. يمكن للأطفال التعلّم حول أجزاء جسم الإنسان والثقافات العالميّة والمشاركة في نشاطات أسبوعيّة وورش عمل متنوّعة.

التاريخ: 5 - 6 يونيو

المكان: مدينة الطفل، حديقة الخور

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حافظ على لياقتك البدنية

مارس الرياضة بعد شهر رمضان، وشارك في فعاليّة الجري "دبي ديزارت رود رن" خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمكنك الاختيار بين الجري لمسافة 3 كم أو 5 كم أو 10 كم على مسارات الجري المخصّصة في استاد "ذا سيفنز". يمكن للعدّائين من كافة مستويات اللّياقة البدنيّة المشاركة في هذا السباق المميّز.

التاريخ: 7 يونيو

المكان: ذا سيفنز

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عروض مسرحيّة مميّزة

شاهد العرض الذي يقدّمه "سوناي أكين"، الشاعر التركي الموهوب، في أكاديمية جيمس العالميّة. تتميّز عروض "سوناي أكين" المسرحية بعمق المواضيع وقدرتها على نقل الجمهور إلى عالم آخر، وهو متأثر بالعديد من الشعراء الأتراك مثل "أورهان فيلي كانيك" و"سيما سورييّا".

"سوناي أكين" هو أيضاً مؤسِّس متحف اسطنبول للألعاب، الذي يضمّ أكثر من 4000 لعبة من حول العالم، يعود بعضها لأكثر من 200 سنة.

التاريخ: 7 يونيو

المكان: أكاديمية جيمس العالمية

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