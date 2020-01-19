أبرز 7 فعاليات في عُطلة نهاية الأسبوع في دبي

انطلق عام 2020 في دبي مع العديد من الفعاليات والحفلات التي يُحييها نجوم عالميون في عالم الموسيقى والكوميديا والفنون والرياضة. تقدّم هذه المدينة ما يناسب الجميع بدءاً من النشاطات العائلية المليئة بالمرح في السركال أفنيو، ووصولاً إلى بطولات الغولف والبولو. استمتع بأبرز سبع فعاليات في عُطلة نهاية الأسبوع في دبي مع "روبي وليامز"، وعمرو دياب، و"كابيل شارما".

استمتع بالنشاطات العائلية

تستضيف دبي أوبرا عرضاً مُميّزاً لقصة "الأمير الصغير" الشهيرة للكاتب "أنطوان دو سانت إكزوبيري" التي تأخذ الجمهور في رحلة إلى عالم الخيال على كواكب أخرى. تتميّز هذه المسرحية بالإزياء المُميّزة وعروض السيرك والعروض البهلوانيّة وغيرها. يمكنك أيضاً اصطحاب أطفالك للمشاركة في حصص الباليه التي تقدّمها "دانس هورايزونز" على مسرح دبي أوبرا.

التاريخ: 23-25 يناير

المكان: دبي أوبرا

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نشاطات رياضيّة مُميّزة

استمتع بالنشاطات الرياضيّة في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، حيث تنطلق سلسلة كأس دبي الذهبي للبولو مع بطولة كأس دبي الفضي، الأولى ضمن هذه السلسلة. سيستمتع الجميع بيوم رائع في الهواء الطلق مع نشاطات ترفيهيّة عائلية. أما إذا كنت من عشّاق البولو، فلا تفوّت مشاهدة نجوم هذه الرياضة مثل "برايسون دو شامبو"، و"تومي فليتوود" خلال بطولة "أوميغا دبي ديزرت كلاسيك".

التاريخ: أوميغا دبي ديزرت كلاسيك: 23-16 يناير، وكأس دبي الفضي: 24 يناير - 7 فبراير

المكان: نادي ومنتجع الحبتور للبولو، ونادي الإمارات للغولف

روبي وليامز في "ذي بوينت"

يُحيي نجم الغناء الإنجليزي "روبي وليامز" حفلاً مميّزاً في "ذي بوينت" يوم الجمعة يقدّم خلاله أبرز أغانيه بما في ذلك "شيز ذا وان"، وذلك ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لمهرجان دبي للتسوّق. استمتع بالأجواء الرائعة في "ذي بوينت" وبمجموعة من المطاعم، قبل أن تختتم الأمسية مع الحفل الكبير الذي سيتضمّن أشهر الأغاني من التسعينيات.

التاريخ: 24 يناير

المكان: "ذي بوينت"

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احتفل مع النجم عمرو دياب

يعود النجم عمرو دياب إلى دبي ليقدّم حفلاً مميّزاً في دبي على مسرح مدينة دبي للإعلام في 24 يناير. استمع إلى أروع أغاني الهضبة مثل "نور العين"، و"أنا عايش" وغيرها الكثير من الأغاني. أما في "روتوندا" فيقدّم النجم الهندي الصاعد "براتيك كوهاد" عرضه الرائع، على أمل أن تكونوا قد اشتريتم التذاكر لأنّها بيعت بالكامل.

التاريخ: 24 يناير

المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام

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عرض كابيل شارما وأصدقاؤه

يقدّم كابيل شارما، أحد أشهر الشخصيات التلفزيونية في الهند، عرضه المميّز في كوكا كولا أرينا خلال عُطلة نهاية الأسبوع. لا تفوّت العرض الذي يضم "كابيل شارما"، و"بارتي سينغ"، و"كيكو شاردا" وغيرهم واستمتع بالكوميديا والضحك في المسرح الذي يتّسع لـ17000 شخص. يشتهر هذا الكوميدي في الهند وقد قدّم العديد من العروض التي حازت على جوائز مرموقة مثل "ذا كابيل شارما شو"، و"كوميدي نايتس ويذ كابيل".

التاريخ: 24 يناير

المكان: كوكا كولا أرينا

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فنون ونشاطات في مهرجان القوز للفنون

يعود مهرجان القوز للفنون إلى السركال أفنيو مع المزيد من المرح والنشاطاتٍ العائلية والعروض الموسيقية والترفيهية المتنوّعة ويسلّط الضوء على الصالات الفنية الموجودة في المكان. شارك في النقاشات وورش العمل وشاهد المعارض المتنوّعة. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف "سفين إم" و"ذا جامجار" مجموعة من النشاطات وشاحنات الطعام التي تقدّم أشهى المأكولات.

التاريخ: 24-15 يناير

المكان: السركال أفنيو

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شارك في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي

لا تقتصر النشاطات والفعاليات الرياضيّة في دبي على أوميغا دبي ديزرت كلاسيك وكأس دبي الفضي، حيث يمكنك أيضاً المشاركة في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي يوم الجمعة. يشتهر هذا الماراثون بجوائزه القيّمة وبموقعه المميّز قرب برج العرب، كما يستقطب أكثر من 30 ألف متسابق من حول العالم. إذا كان مسار الـ ـ41.195 كلم طويلاً بالنسبة لك، يمكنك الاختيار بين مسار الـ 4 كلم و10 كلم.

التاريخ: 24 يناير

المكان: مدينة جميرا

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