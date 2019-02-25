أبرز 7 فعاليات لعطلة نهاية الأسبوع!

فعاليات جديدة ومهرجانات رائعة في دبي (Shutterstock)

تتلألأ دبي بالاحتفالات والمهرجانات المتنوعة والمميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تتضمن مهرجان بلوواترز للموسيقى، وانطلاق مهرجان دبي للمأكولات، ومهرجان طيران الإمارات للآداب وغيرها من الاحتفالات. فسواء كنتم ترغبون بتمضية أمسية على أنغام أغاني الراب أو بالاستمتاع بأنغام أوركسترا موسيقية، ستجدون مبتغاكم في فعاليات دبي المتنوعة. وإليكم خياراتنا لأبرز سبع نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع:

د. جاين هاوكينغ في مهرجان طيران الإمارات للآداب

ينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب خلال عطلة نهاية الأسبوع بنسخته الـ11، وهو الاحتفالية الأكبر في العالم العربي بالكلمة المكتوبة والمحكية. يشارك في هذه الفعالية العديد من المواهب المحلية والكتاب والشعراء والناشرون العالميون، ويتخلّلها العديد من ورش العمل والمحاضرات والمسابقات وغيرها على مدى أسبوع. أما يوم الجمعة، فستتحدّث د. جاين هاوكينغ، مؤلفة كتاب المذكّرات "ترافلينغ تو إنفينيتي" وزوجة ستيفن هاوكينغ السابقة، حول تحول الوقائع إلى فيلم.

التاريخ: 1- 9 مارس

المكان: إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

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شاهدوا حفل "أزاب روكي"

تستضيف دبي نجم الراب النيويوركي "أزاب روكي" مساء السبت. وسيقدّم هذا الفنان المميز أجمل أغانيه مثل: "واساب"، و"بيسو"، و"بريز ذا لورد"، وغيرها الكثير. يُعدّ "أزاب روكي" جزءاً من مجموعة "أزاب موب" التي تضم أقاربه "أزاب ناست"، و"أزاب فيرج". وسيحيي "أزاب روكي" هذا الحفل المميز في "بيس دبي" وجهة السهر المميزة في حي دبي للتصميم، حيث سيشعل الأجواء.

التاريخ: 1 مارس

المكان: بيس دبي

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عرض موسيقي يحتفي بحياة دون فيتو كورليوني

تستضيف دبي أوبرا حفلاً موسيقياً لفيلم "ذا غود فاذر" الحائز على جائزة الأوسكار، والذي ترشّح لنيل جائزة الأوسكار عن الموسيقى التصويرية، والذي تقدّمه أوركسترا سيمفونية الدولة الأرمنية. الموسيقى التصويرية من إبداع الملحنة الإيطالية نينا روتا عام 1972، لترافق فيلم الجريمة العائلية التي تجري أحداثه في أربعينيات القرن الماضي في مدينة نيويورك. حازت موسيقى روتا في فيلم "ذا غود فاذر" على المرتبة الخامسة ضمن تصنيف مؤسّسة الأفلام الأميركية لأفضل موسيقى تصويرية في الأفلام.

التاريخ: 28 فبراير

المكان: دبي أوبرا

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استمتعوا بالأجواء الموسيقية في بلوواترز

تقع جزيرة بلوواترز مباشرة قبالة "ذابيتش" في جميرا بيتش ريزيدنس، وهي وجهة مذهلة وحيوية تتيح تجارب مذاقية وترفيهية فاخرة مطلّة على الخليج العربي. وتستضيف الجزيرة مجموعة من النشاطات للزوار والسياح، ومن ضمنها مهرجان بلوواترز للموسيقىالذي يقدّم العديد من العروض الموسيقية الحية لفناني الجاز المحليين والعالميين والدي جي وغيرها. ويقدّم المهرجان أمسيته الختامية هذا السبت في 2 مارس.

التاريخ: 28 فبراير - 2 مارس

المكان: جزيرة بلوواترز

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احتفال مذاقي رائع

مع انطلاق مهرجان دبي للمأكولات في الأسبوع الماضي، انطلقت معه فعالية swyp كانتين الشاطئ، والتي تقدّم مجموعة من شاحنات وأكشاك الطعام والتجارب المذاقية الرائعة على شاطئ جميرا. ويشارك مجموعة من المطاعم في تجربة "رحلة في عالم المذاقات" لتقديم تجارب مميزة واستثنائية. أما إذا كنتم ترغبون في الحصول على تجربة مذاقية مميزة وقضاء أوقات رائعة، فتوجّهوا إلى منتجع أتلانتس النخلة الذي يقدّم تجربة "سيرك دوكويزين"، حيث يستضيف "ذا أفنيوز" احتفالاً برازيلياً وعروضاً ترفيهية في مجموعة من مطاعم المنتجع مثل "نوبو"، و"سيفاير"، و"بريد ستريت كيتشن"، و"أوسيانو" وغيرها.

التاريخ: 28 فبراير

المكان: منتجع أتلانتس النخلة

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سباق رياضي مميز

تُعدّ فعالية "ذا ألتيميت ريس نايت" السباق الرابع ضمن موسم يتضمن ستة سباقات للمحترفين، وتُقام هذا الخميس. هذه الفعالية الرياضية من تنظيم "ألتيميت أثليتيكس" تتضمن سباقات لمسافة 60 متر، و100 متر، و200 متر، و400 متر، 800 متر، و1500 متر، و3000 متر، ويمكن للعدائينالمشاركة في أربع سباقات. وسيحصل ثمانية عدّائين الذين ينجزون السباق بأسرع وقت على إمكانية المشاركة في النهائيات التي تُقام في 23 مايو، وعلى جوائز قيمة من الرعاة. وبعد انتهاء الدوري، سيحصل الأشخاص الذين حطموا الأرقام القياسية عن كل فئة على ميدالية، بينما سيحصل الأشخاص الذين سجّلوا أكبر عدد نقاط على كؤوس. يُغلق باب التسجيل في 26 فبراير.

التاريخ: 28 فبراير

المكان: مدينة دبي الرياضية

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تعلّموا أصول الطهي

لا يقتصر مهرجان دبي للمأكولات على تناول الأكلات الشهية فحسب، بل يتناول المهرجان أيضاً كل التجارب المذاقية. وخلال هذه الفترة سيقدّم مجموعة من أبرز الطهاة والمطاعم دروس طهي وتجارب تذوّق مميزة. وفي عطلة نهاية الأسبوع يمكنكم التسجيل في حصة "ماريناسوشال" لتعلّم طريقة طهي طبق "بيف ويلينغتون" الكلاسيكي. يمكنكم بعدها الاستمتاع بتناول الطبق الذي حضرتموه مع أطباق جانبية وحلويات وبأجواء "ماريناسوشال" الحيوية.

التاريخ: 28 فبراير - 2 مارس

المكان: مارينا سوشال

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