أبرز 7 نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي

استمتع بالفعاليات الثقافية خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي مع العديد من العروض الكوميدية وعروض الأوبرا والمعارض الفنية وغير ذلك الكثير. إليك أبرز سبع فعاليات في دبي خلال شهر سبتمبر بدءاً من الفعاليات الرياضية ووصولاً إلى النشاطات الفنية.

شاهد عرض الأوبرا الأخير لـ "بوتشيني"

أضف لمسة ثقافية إلى عُطلة نهاية الأسبوع من خلال عرض الأوبرا المعروف "توراندوت". هذا العرض هو العمل الأخير لـ "جياكومو بوتشيني"، الذي يُعدّ أحد أبرز ملحّني الأوبرا الإيطاليين، وهو مؤلّف من ثلاث فقرات وتقع أحداثه في مدينة بكين القديمة. تروي المسرحية قصّة الأميرة "توراندوت"، التي تدعو أي رجل لحل ثلاثة ألغاز. يُعدّ هذا العرض أحد أبرز عروض التينور، ويمكنك مشاهدته في دبي أوبرا خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

التاريخ: 5 - 7 سبتمبر

المكان: دبي أوبرا

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عرض كوميدي لـ "كارونيش تالوار"

يُعدّ "كارونيش تالوار" من أبرز الكوميديين، وقد حصدت فيديوهاته السبعة على يوتيوب على أكثر من 26.6 مليون مشاهدة، كما حصلت قناته على ما يقارب الـ 500000 مشاركة. يتميّز هذا النجم بسرعة البديهة ومناقشة العديد من المواضيع مثل أفلام بوليوود وحبّه لـ "ماستر شيف". شاهد عرضه يوم الجمعة على مسرح "راج محل" في "بوليوود باركس".

التاريخ: 6 سبتمبر

المكان: بوليوود باركس

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عرض موسيقي مجاني في "ذا فريدج"

أطلق السركال أفنيو خلال الصيف برنامجاً صيفياً مبنياً على الخيال والاستدامة بعنوان "فورتولد ناو". يضمّ البرنامج تجارب تفاعلية وفعاليات مجانية كل يوم سبت، وتستضيف عُطلة نهاية الأسبوع هذه الجلسة الختامية مع عرض موسيقي مجاني يحييه عازف الفلوت حيدر رحمن. وُلد الفنان في لاهور وهو أحد طلاب "بانديت هاري براساد تشوراسيا"، وسيلي حفله قراءة شعرية لـ"جوي" باللغة الأردية.

التاريخ: 7 سبتمبر

المكان: ذا فريدج، السركال أفنيو

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سباق جري مجاني

يدعو "سيغنا بارك ران" الجميع للمشاركة في سباق مليء بالمرح في السبت الأول من كل شهر، وتُقام فعالية سبتمبر في ابن بطوطة مول. هذا السباق مفتوح أمام الجميع من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. يمكن لأعضاء "سيغنا بارك ران" المشاركة في السباق من خلال إحضار التيشيرتات الخاصة بهم، وجهاز التوقيت، بينما على المشاركين الجدد التسجيل لمرة واحدة ليتمكنوا من المشاركة في كافة فعاليات "سيغنا بارك ران" القادمة.

التاريخ: 7 سبتمبر

المكان: ابن بطوطة مول

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تعرّف على تاريخ الإمارات العريق

اطّلع على إرث الإمارات الغني من خلال مجموعة من الصور في معرض "الآباء المؤسّسون" في متحف الاتحاد. يصوّر المعرض للفنان "رامش شوكلا" تاريخ هذه الدولة وتطوّرها، ويركّز على أبرز الأحداث التي أدّت إلى قيام الاتحاد في ديسمبر 1971. الدخول مجاني عند شراء تذاكر متحف الاتحاد.

التاريخ: حتى 31 ديسمبر

المكان: متحف الاتحاد

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شارك في فعاليات عالم دبي للرياضة

شارك في إحدى المباريات الرياضية في عالم دبي للرياضة حيث تختتم هذه الوجهة الرياضية فعالياتها وتُغلق ملاعبها مع انتهاء موسم الصيف في 10 سبتمبر. يمكنك ممارسة العديد من الرياضات مثل كرة القدم، وكرة المضرب، والباركور، واليوغا، وغيرها. حافظ على لياقتك البدنية خلال الصيف، وشارك أيضاً في سباق "سيغنا بارك ران".

التاريخ: حتى 10 سبتمبر

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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معرض فني

يُعتبر السركال أفنيو منصة للفنانين العالميين، سواء كانوا مقيمين في منطقة الشرق الأوسط أو أي منطقة من العالم. تتخصّص كل صالة عرض بحركة فنية، ووسائط مختلفة لتقديم تجربة فنية شاملة. يحتفي استوديو "إف إن ديزاينز" بعشر سنوات من العمل ضمن معرض "لايف هابنز". أحضر عائلتك في عُطلة نهاية الأسبوع وشاهد أعمالاً لفنانين من المنطقة تتمحور حول التسامح قبل انتهاء المعرض في 8 سبتمبر.

التاريخ: حتى 8 سبتمبر

المكان: "إف إن ديزاينز"، السركال أفنيو

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