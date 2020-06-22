أبرز 7 نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي!

توفّر دبي الكثير من النشاطات التي تناسب الجميع مثل الموسيقى والأفلام والفنون. استمتعوا بأجواء الصيف مع مجموعة من النشاطات المتنوّعة سواء كانت عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، وحسّنوا مهاراتكم في التصوير أو استفيدوا من تجارب الكثير من الفنانين من حول العالم. خطّطوا لعُطلة نهاية الأسبوع مع واطلعوا على خياراتنا لأبرز سبع نشاطات.

استمتعوا بموسيقى البوب

كونوا مستعدين لأمسية من "البوب" و"الآر آند بي" مع ساندرا ساهي، الفنانة العراقية البلجيكية، التي ستقدّم مجموعة من أغانيها ضمن حفلٍ افتراضي لدبي أوبرا عبر إنستغرام هذا الخميس. حصدت هذه الفنانة المُميّزة المُقيمة في دبي شعبيتها بفضل أغانيها التي تمزج بين مختلف الثقافات، مع تأثّرها بالبوب الشرقي، كما أنها تُغني بالعربية والفرنسية والإنجليزية. بدأت نجاحات ساندرا على يوتيوب، حيث قدمت أغنياتٍ خاصّة ومعروفة، وقد حصدت أكثر من 80 ألف متابع على قناتها حتى هذا التاريخ.

التاريخ: 25 يونيو

المكان: عبر الإنترنت

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جهّزوا كاميراتكم

إذا كنتم من عشّاق صنع الأفلام أو تصوير مقاطع الفيديو، يقدّم لكم "جلف فوتو بلس" مجموعة من ورش العمل ذات الأماكن المحدودة في السركال أفنيو، لمساعدتكم على تحسين مهاراتكم. سيشرف المدرّب "كالب آرياس" على حصص تصوير الفيديو باستخدام الهواتف الذكية، لتتمكّنوا من استخدام كافة قدرات هواتفكم في التصوير وتعديل الفيديوهات. تعلّموا أساسيات صناعة الأفلام بما في ذلك كيفيّة الحصول على صورة جيّدة وصوت واضح باستخدام الموارد المتوافرة. ستتمكّنون أيضاً من العمل كفريق (مع الحفاظ على المسافة الآمنة) لإنتاج فيلم وثائقي وتعلّم تقنيات التعديل للحصول على النسخة النهائية. اطّلعوا على كافة حصص التصوير من خلال هذا الرابط.

التاريخ: 27 يونيو

المكان: جلف فوتو بلس، السركال أفنيو

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حضّروا أطباقاً شهية للعائلة

ابهروا أحبّاءكم أو دلّلوا أنفسكم بطبقٍ شهي بمساعدة اثنين من أمهر الطهاة وهما "نِك ألفيس" و"سكوت برايس"، حيث سيقدّمان مجموعة من أشهى الأطباق من مطعمهما المُميّز في دبي "فولي باي نِك أند سكوت"، وذلك من خلال صناديق فيها الوصفات والمقادير اللازمة لتحضير وجبة شهية. تدرّب هذا الثنائي على يد الشيف المعروف "غوردون رامزي" على مدى 15 سنة. تتضمّن القائمة ليوم الخميس طبق "التالياتيلي" مع الجبنة والطماطم وصلصة البيستو، لذا اطلبوا هذه المكونات مسبقاً لتحضير أكلة تستمتعون بها خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

التاريخ: 25 يونيو

المكان: طلبات توصيل

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سافروا في رحلة بعيدة مع سينما عقيل

استعدوا للسفر إلى مكانٍ بعيد وعيشوا مغامرات جديدة مع الممثّلين "روب برايدون" و"ستيف كوغان"، في فيلم الدراما والكوميديا "ذا تريب تو غريس" أو رحلة إلى اليونان والذي تقدّمه سينما عقيل. يرصد الفيلم جولة "برايدون" و"كوغان" فيما يتبعان مسار الأمير "أوديسوس" الأسطوري من "تروي" إلى "إيثاكا". استغرقت هذه الرحلة عشر سنوات في السابق وسيقوم بها الممثلان خلال ستّة أيام، أما المشاهد فسيقوم بها خلال ساعتين، مروراً بمختلف الوجهات التاريخية. تتبع الصالة تدابير تباعد اجتماعي صارمة، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الفيلم بعد شراء التذاكر عبر الإنترنت.

التاريخ: حتى 25 يونيو

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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استكشفوا اليابان

شاهدوا معرضاً افتراضياً يستضيفه "تشي كا" لمجموعة من المصوّرين اليابانيين الصاعدين. وخلال شهر يونيو، يمكنكم الاطلاع على المجموعة المختارة من أعمال هؤلاء الفنانين، الذين فاز بعضهم بجائزة اليابان للصور. يدعو هذا المعرض المشاهدين لاستكشاف اليابان من خلال صور متنوّعة منها ما يسلّط الضوء على الطبيعة أو الحياة اليوميّة وغيرها من المواضيع. شاهدوا كافة الأعمال ضمن جولة بزاوية 360 درجة داخل صالة العرض، كجزءٍ من مبادرة السركال أونلاين.

التاريخ: بشكلٍ مستمر

المكان: عبر الإنترنت

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قصص الأطفال الخياليّة

دعوا أطفالكم يستمتعون بعالم من الخيال من خلال عرض تفاعلي مباشر، مع قصص الأطفال الخيالية. سيلعب أطفالكم دور الجمهور وكاتبي القصص والمخرجين والنقاد لهذا الاستعراض على الشاشة، فهم من سيقرّرون ما هي الأحداث التالية. يمكنكم التصويت حول كيفيّة سير الأحداث مع تطوّر القصة في هذا العرض الذي يضمّ لوحات راقصة وعروضاً بهلوانية. يُقام العرض الأول هذا السبت، وتليه عروضٌ أسبوعية. احجزوا مقاعدكم مُسبقاً، إذ يمكنكم الاستفادة من خصم 20 بالمئة على التذاكر المبكرة بينما سيتمكّن الذين يحجزون أول 70 تذكرة من إظهار وجوههم في الخلفيّة خلال العرض المباشر.

التاريخ: 27 يونيو

المكان: عبر الإنترنت

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سينما السيارات

عيشوا أجواء الرومانسية السينمائية القديمة من ستينيات القرن الماضي مع "ريل سينما". تُقام هذه التجربة في مواقف دبي مول زعبيل، التوسعة الجديدة لدبي مول، حيث يمكن لعشّأق السينما مشاهدة أشهر الأفلام من داخل سياراتهم. احجزوا تذكرة لشخصين في كل سيارة، تتضمّن باقة من الوجبات الخفيفة والمشروبات، وقودوا سياراتكم إلى المكان المُخصص أمام الشاشة الضّخمة. تابعوا موجة الراديو المُخصّصة للاستماع إلى الصوت واستمتعوا بمشاهدة الفيلم تحت أضواء النجوم.

التاريخ: بشكلٍ مستمر

المكان: موقف السيارات في دبي مول زعبيل

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