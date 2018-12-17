أبرز 7 نشاطات في عطلة نهاية الأسبوع في دبي!

تجارب مذاقية وموضة واحتفالات بانتظاركم في عطلة نهاية الأسبوع هذه (Shutterstock)

تعدكم دبي بعطلة نهاية أسبوع مميزة مليئة بالأجواء الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد والتجارب المذاقية التي يقدمها مهرجان "ميامي فايبز للمأكولات"، بالإضافة إلى نجوم بوليوود الذين سيُحييون أمسية موسيقية مميزة. إليكم لمحة عن أبرز 7 نشاطات لنهاية هذا الأسبوع.

تجارب مذاقية في الهواء الطلق

يعود مهرجان "ميامي فايبز"، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب وعشاق الطعام، من جديد هذا العام وعلى مدى ثلاثة أسابيع، ويشارك فيه مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة. خلال هذا المهرجان، يمكنكم استكشاف الأفكار الجديدة والمأكولات التي تقدمها شاحنات الطعام المُشاركة، والاستمتاع بالتجارب المذاقية المتنوعة والمُبتكرة. توجهوا إلى أحد أبرز فعاليات المأكولات في الهواء الطلق في دبي ضمن أجواء مميزة ومسليّة وتناسب جميع أفراد العائلة.

التاريخ: حتى 31 من ديسمبر

المكان: سيتي ووك

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شاركوا في فعالية "ذا سانتا رن"

ارتدوا أزياءكم الاحتفالية وشاركوا في الركض ضمن مسار مخصص مع مجموعة من العدائين بأزياء "سانتا كلوز". يتخلل فعالية "ذا سانتا رن"، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، مساراً بطول 2.5 كيلومتر للأطفال، وآخر بطول 5 كيلومتر للكبار من كافة القدرات، بمحاذاة دبي فستيفال سيتي، لذلك يمكنكم المشاركة مع جميع أفراد العائلة في هذه الفعالية المميزة. سيحصل المشاركون على قبعة ولحية و"تي شيرت" مجاناً بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى المغارة الخاصة بـ"سانتا".

التاريخ: 21 ديسمبر

المكان: دبي فستيفال سيتي

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أسواق العطلات تجتاح دبي في ديسمبر

يعود الشتاء وتعود معه أسواق العطلات الخاصة بالأعياد والهدايا لتحتل مختلف أنحاء المدينة. ومن هذه الأسواق الرائعة، يمكنكم زيارة سوق "فورت آيلاند" الاحتفالي في مدينة جميرا وركوب العبرة مع "سانتا كلوز"، أو التوجه إلى السوق الشتوي في فندق جميرا كريك سايد حيث سيتمكّن الأطفال من الاستمتاع بالقطار الصغير الذي يأخذهم في رحلة إلى القطب الشمالي. أما حبتور بالاس، الذي يستضيف "وينتر ماركت جاردن" فيعدكم بأجواء احتفالية مذهلة مع مجموعة من النشاطات الترفيهية لكافة الأعمار ولقاء "سانتا كلوز"، واحتفالية خاصة لإضاءة الشجرة المزيّنة. وفي حال كنتم تبحثون عن هدايا مميزة فما عليكم سوى زيارة "لو بي أش في ماريه"، المتجر الفرنسي متعدد الأقسام في سيتي ووك، الذي يستضيف سوقاً احتفالياً مميزاً.

التاريخ: عطلة نهاية الأسبوع

المكان:

سوق مدينة جميرا

جميرا كريك سايد

حبتور بالاس

لو بي آش في ماريه

قصص مشوقة عن السفر يرويها الرحّالة

توجّه إلى حديقة مشرف للمشاركة في "مهرجان رحّالة الإمارات" الذي يحتفل بتجارب الرحّالة وقصصهم أثناء رحلاتهم عبر المحيطات والقارات. يمتد المهرجان لأربعة أمسيات يتخللها محاضرات وأفلام ومعرضاً لصور السفر. سيتمكن الحضور من الاستماع إلى حكايات عن المغامرات التي قام بها محبو السفر في السيارات والقوارب والدراجات النارية وعلى ظهور الجمال والخيول.

التاريخ: 19 -22 ديسمبر

المكان: حديقة مشرف

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الديو البوليوودي المميز في بوليوود باركس

يستضيف منتزه بوليوود باركس في دبي باركس أند ريزورتس ست حفلات موسيقية على مدى شهر كامل، يحييها أشهر فناني الهند من مومباي إلى كيرلا إلى البنجاب لاستعراض المواهب المتنوعة. وسيحيي الأمسية نهار الجمعة في 21 ديسمبر، "فيشال دادلاني" و"شيكار رافجياني"، الثنائي الموسيقي المعروف باسم "فيشال-شيكار". نال هذان الملحنان شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل الأغاني التي قدّماها في الأفلام الهندية مثل "أوم شانتي أوم"، و"ستودنت أوف ذا يير"، و"بيرو بيرو سوريا" وغيرها الكثير.

التاريخ: 21 ديسمبر

المكان: بوليوود باركس، دبي باركس أند ريزورتس

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جيمز أرابيا

سواء كنتم من محبي لعبة "فورتنايت" أو "ماينكرافت" فستجدون مبتغاكم في مؤتمر الألعاب الإلكترونية "جيمز أرابيا". يستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام حيث يقدّم كلّ ما يتعلّق بعالم الألعاب الإلكترونية على الكمبيوتر أو الهواتف المتحرّكة أو عبر الإنترنت، ويتيح للزوار تجربة الألعاب الجديدة قبل إطلاقها عالمياً، ومشاهدة مبارايات رياضية إلكترونية، والتنافس مع أبرز اللاعبين في الإمارات.

التاريخ: 20 - 22 ديسمبر

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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فيلم وثائقي عن المصمم اللامع ألكسندر ماكوين

يحكي هذا الفيلم الوثائقي، من إخراج إيان بونهوت وبيتر إتيدجوي، عن جانب غير معروف من حياة المصمم الإنجليزي العبقري ألكساندر ماكوين، المعروف بتصاميمه التي يطغى عليها الطابع الفني الاستعراضي. يقدّم الفيلم مجموعة من المقابلات أُجريت مع أصدقاء وعائلة ماكوين بالإضافة إلى مواد من الأرشيف تظهر للمرة الأولى.

التاريخ: 21 - 29 ديسمبر

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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