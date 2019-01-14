أبرز 7 نشاطات في عطلة نهاية الأسبوع في دبي!

موسيقى وأفلام وذكريات(Shutterstock)

تستضيف دبي مجموعة من التجارب المتنوعة، منها ما يشارف على الانتهاء، ومنها ما بدأ للتو. ومن ضمن الفعاليات سيكون هناك عرض لمجموعة من الأفلام من مختلف الأنواع والتي تتناول عدّة مواضيع في أماكن مختلفة كالسينما المخصصة للأفلام المستقلة أو على الشاطئ، بالإضافة إلى العروض الترفيهية وعروض الإضاءة وغيرها الكثير. إليكم أبرز سبع نشاطات يمكنكم القيام بها في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تابعوا قصة نجاح أسطورة في عالم السياسة

لا شك في أن يصبح المرء من أبرز وجوه السياسة ليس بالأمر السهل. تُعد روث بادر غينسبرغ، القاضية في المحكمة العليا الأميركية من أبرز الشخصيات، فهي أسطورة في عالم القانون، وقد حصدت شهرة واسعة وسلطة كبيرة، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء على مسيرة نجاحها على نطاق واسع. يستعرض الفيلم قصة نجاح هذه المرأة من خلال مقابلات مع "غلوريا ستينم" والرئيس "بيل كلينتون"، و"هارييت هيلسيل"، وغيرهم. يمكنكم مشاهدة فيلم "آر جي بي" الحائز على جوائز مرموقة في سينما عقيل.

التاريخ: 17 يناير، 7.30 مساءً

المكان: سينما عقيل

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استمتعوا بالموسيقى الحية

يحفل شهر يناير في حي دبي للتصميم بالكثير من النشاطات والفعاليات، وتتصاعد وتيرة الأجواء الحيوية مع "دي 3 أنبلاغد". وهذا السبت تحيي نجمة الآر أند بي العراقية "شيباني" الأمسية، تليها الدي جي "فاطمة البكري" المعروفة باسم "دونت تاتش ماي هير" من عُمان. لا تفوتوا هذا الحفل المميز والذي يُعد العرض ما قبل الأخير خلال هذا الشهر.

التاريخ: 19 يناير

المكان: حي دبي للتصميم

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استمعوا إلى سلاطين الموسيقى الصوفية

بعد توقف دام لـ13 عاماً، يجتمع أساطير فرقة الروك الباكستانية "جنون" لإحياء حفل موسيقي حي في دبي. حصدت الفرقة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم بفضل أسلوبها الموسيقي المميز الذي يمزج بين الروك الكلاسيكي والموسيقى الشعبية والكلام الصوفي. تنوعت أعمال هذه الفرقة الموسيقية لتتضمن "البالاد" مثل "غوم ثانا" والأناشيد الوطنية مثل "جازبا جنون". وستحيي الفرقة أمسية موسيقية مميزة في دبي ضمن جولتها العالمية هذه الجمعة في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

التاريخ: 18 يناير

المكان: استاد سوق دبي الحرة للتنس

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أروع الطائرات الورقية

يعود مهرجان دبي الدولي للطائرات الورقية في نسخته الثانية إلى حديقة الممزر الشاطئية. شاهدوا مجموعة من الطائرات الورقية تحلّق في السماء، أو شاركوا في طائرتكم الورقية الخاصة لتحصلوا على فرصة الفوز بجائزة مميزة خلال هذا اليوم. إلى جانب الطائرات الورقية المميزة، يتخلل الفعالية أيضاً ورش عمل لتصميم الطائرات الورقية للصغار، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، والرسم بالحناء ومجموعة من شاحنات الطعام، وغير ذلك الكثير، على أنغام موسيقى الدي جي.

التاريخ: 18 يناير

المكان: شاطئ الممزر

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استكشفوا عملاً فنياً ديناميكياً

يستضيف برج بارك بلازا ستة مجسّمات فنية مميزة من تصميم "جورج تيلوس" مصمّم الإضاءة المقيم بين فرانكفورت وأتينا. تعمل المجسّمات تحت عنوان "لايت آرت دي إكس بي" على التلاعب بالإضاءة من خلال الانعكاسات وتصوّر كيف تغيّر الألوان المدينة، ويزيد من روعتها موقعها قرب برج خليفة.

التاريخ: حتى 13 فبراير

المكان: برج بارك بلازا

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أمسية مليئة بالضحك

اشتهر "بيسوا كايلان راث" كأحد الممثلين في مجموعة فيديوهات "بريتنشوس موفي ريفيوز"، وقد أصبح من ضمن أبرز نجوم الكوميديا في الهند. وقد أطلق مؤخراً عرض الستاند اب "بيسوا ماست آدي" الذي يقدّم فيه أسلوبه الساخر والمضحك. استعدوا لأمسية كوميديّة مميزة على مسرح الإمارات في مدرسة الإمارات الدولية.

التاريخ: 18 يناير

المكان: مسرح الإمارات في مدرسة الإمارات الدولية

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شاهدوا فيلماً في الهواء الطلق

تقدّم "أوربان إنترتينمنت" تجربة السينما الخارجية المميزة على الشاطئ في "حبتور جراند". تُقام هذه الفعالية ثلاثة مرات في الأسبوع وتستمر حتى شهر أبريل. وفي عطلة نهاية الأسبوع، سيتم عرض فيلم "لايف أوف بي" للمخرج "أنغ لي" الحائز على العديد من الجوائز المرموقة. يروي الفيلم قصة صبي صغير عالق في البحر مع نمر، حيث تبدأ الحقيقة بالاختلاط مع الخيال.

التاريخ: 19 يناير

المكان: حبتور جراند

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