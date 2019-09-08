أبرز 7 نشاطات في عُطلة نهاية الأسبوع في دبي

تقدّم دبي الكثير من التجارب الرائعة مع كلّ عطلة نهاية أسبوع جديدة. استعد لعطلة رائعة مع فعاليات مُميّزة مثل حفلات "السول بوب" والعروض الكوميديّة والحفلات الفنيّة الكلاسيكيّة وغير ذلك الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

شاهد عرض "موتاون" المُميّز

تحيي المغنّيتان السابقتان في فرقة "ذا سوبريمز" "شيري باين" و"سوزاي غرين"، أمسية مُميّزة في كوين إليزابيث 2، خلال عُطلة نهاية الأسبوع. استمع إلى أغاني "البوب" و"الساول" بما في ذلك "وير ديد أور لوف غو"، و"يو كانت هاري لوف". ينضمّ إليهما كلّ من "جويس فينسنت" و"توني أورلاندو" و"داون"، الذين اشتهرا بعددٍ من الأغاني مثل "نوك ثري تايمز"، و"ساي، هاز أنيبودي سين ماي سويت جيبسي روز".

التاريخ: 11-12 سبتمبر

المكان: كوين إليزابيث 2

المزيد من المعلومات

أجواء رائعة في دبي أوبرا

شاهد عرض الدراما الراقصة "إيرلي سبرينغ" من إنتاج "شنغهاي أوبرا هاوس" في دبي أوبرا. هذا العرض مستوحى من رواية "رو شي"، التي تسلّط الضوء على الصراع بين المثاليّة والواقعيّة وانعدام الإنسانيّة في المناطق الريفيّة في الصين خلال عشرينيات القرن الماضي. هذا العرض الراقص من إخراج "وانغ يوانيوان" ومن ألحان "دو وي"، وتشارك فيه فرقة "شنغهاي أوبرا هاوس دانس".

التاريخ: 11-12 سبتمبر

المكان: دبي أوبرا

المزيد من المعلومات

فيلم هوليوودي في سينما عقيل

شاهد فيلم "وانس أبون إيه تايم إن هوليوود" لـ "كنتين تارانتينو" في سينما عقيل، في السركال أفنيو. يشارك في الفيلم أبرز النجوم مثل "براد بيت"، و"ليوناردو دي كابريو"، و"مارغو روبي"، حيث يعود بالزمن إلى عصر هوليوود الذهبي أثناء انتشار ثقافة الـ "هيبي" في أواخر الستينيات. يحكي الفيلم قصة نجم تلفزيوني باتت شهرته تتجه نحو الزوال و"الدوبلير" الذي يعمل معه، حيث يُصارعان للعيش في هذا المجال الذي يتغيّر بشكل سريع.

التاريخ: 8-12 سبتمبر

المكان: سينما عقيل

المزيد من المعلومات

احتفل بمسيرة أحد أساطير موسيقى "الروك"

يُعدّ "فريدي ميركوري" أحد أبرز أساطير "الروك" في التاريخ، واشتهر بأسلوبه وشخصيّته المميّزة على المسرح. احتفل بمسيرة هذا النجم في "هارد روك كافيه" في دبي فستيفال سيتي، حيث يستضيف المطعم فعاليات عديدة على مدى أسبوع. تتضمّن الاحتفالات الكثير من المفاجآت والنشاطات الترفيهيّة.

التاريخ: حتى 12 سبتمبر

المكان: هارد روك كافيه

المزيد من المعلومات

شهر مليء بالضحك والكوميديا

تستضيف دبي خلال شهر سبتمبر الكثير من الفعاليات الكوميديّة، خاصّة خلال عُطل نهاية الأسبوع. تنطلق عروض"ذا لافتر فاكتوري" يوم الجمعة في "جراند ميلينيوم"، كما يُختتم الموسم الثالث من عروض "لافاتون" على متن سفينة كوين إليزابيث 2 مع "أكاش غوبتا" في اليوم نفسه. يُمكنك أيضاً مشاهدة عرض "أتول خاطري" الكوميدي يوم السبت في فندق "جميرا كريك سايد".

التاريخ: 13-14 سبتمبر

المكان: جراند ميلينيوم البرشاء، وكوين إليزابيث 2، وفندق جميرا كريك سايد

تجربة مذاقيّة مُميّز

تستضيف منصة "إنكد" للتجارب المذاقيّة في السركال أفنيو، فعالية "بيشاكوشا" تحت عنوان "فوود فور ثوت". استكشف التقاليد والمُمارسات التي تحدّد تجربتنا مع الطعام، وذلك ضمن حلقات حوارية مع مجموعة من المتحدّثين من الطهاة وأخصّائيي التغذية. تعرّف أيضاً من خلال هذه المُحادثات على أهمية وأسس الزراعة المُستدامة والفوائد الصحية للصيام وغير ذلك الكثير من المعلومات المُفيدة.

التاريخ: 14 سبتمبر

المكان: إنكد، السركال أفنيو

المزيد من المعلومات

حفلات كلاسيكية

يحيي عازف الكمان" دكتور إل سورامانيام" من الهند أحدث حفلات بنك الإمارات دبي الوطني بموسمها الثامن يوم السبت في دبي أوبرا. يشتهر "سورامانيام" كملحّن متدرّب على موسيقى "كارناتيك" والموسيقى الغربية، وسيُحيي حفله إلى جانب عازف التشيلو "إستفان فارداي" الذي سيقدّم معزوفة "لإكس دو بري هاريل" لـ "ستراديفاريوس"، من العام 1673، ضمن سلسلة الموسيقى الكلاسيكيّة العالميّة.

التاريخ: 14 سبتمبر

المكان: دبي أوبرا، ووان آند أونلي رويال ميراج