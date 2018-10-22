أبرز 7 نشاطات في نهاية الأسبوع في دبي!

أفلام وموسيقى ومسرحيات موسيقية وغيرها الكثير (Shutterstock)

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستتألق دبي مع مجموعة من النشاطات في مختلف المجالات بدءاً بالرياضة والعلوم، ووصولاً إلى الموسيقى والأفلام والرقص والخصومات. اكتشفوا مجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية المتنوعة بعد أسبوع العمل الطويل. إليكم أبرز الخيارات لتمضية نهاية الأسبوع في دبي:

بحيرة البجع في دبي أوبرا

شاهدوا عرض بحيرة البجع، رائعة تشايكوفسكي التي انطلقت منذ 141 سنة. وقد أضيفت إلى القصّة، التي تروي حكاية الشابّة الحسناء والّتي تتحوّل إلى بجعة من قبل فارس شرّير وكفاح الأمير المفتون بها لإنقاذها، لمسة معاصرة. تأتي فرقة الباليه الأميركيّة العالميّة، هيوستن باليه، إلى مسرح دبي أوبرا من 24 إلى 27 أكتوبر، وترافقها أوركسترا الأوبرا الوطنية الأوكرانية. وسيقدّم الراقصون لوحات فنية رائعة تخطف الأنفاس.

التاريخ: 24 - 17 أكتوبر - أوقات مختلفة

المكان: دبي أوبرا

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دافيد غيتا في "بيس دبي"

يحيي الدي جي العالمي المعروف دافيد غيتا أمسية مميزة في "بيس دبي" خلال نهاية الأسبوع، حيث سيقدّم مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية كالموسيقى الإلكترونية والبوب والدانس. وستستضيف هذه الوجهة الخارجية الدي جي الفرنسي النجم بعد إطلاقه ألبومه الرابع "وان لوف" وأغنيته المنفردة "وين لوف تيكس أوفر" مع "كيلي رولاند" عام 2009. وسيشارك غيتا في الحفل مجموعة من الدي جي في "بيس دبي" لتقديم حفلٍ رائع.

التاريخ: 25 أكتوبر

المكان: "بيس دبي"، حي دبي للتصميم

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عروض "ذا بيغ باد ولف" للكتب

تستضيف دبي فعالية "ذا بيغ باد ولف" للمرة الأولى والتي تقدّم خصومات رائعة تتراوح بين 50% و80% على أكثر من 3 مليون كتاباً للأطفال باللغة الإنجليزية. الفعالية مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومدينة دبي للإنتاج. تهدف الفعالية إلى توفير الكتب بأسعار معقولة لجميع الأشخاص من حول العالم.

التاريخ: 17 - 28 أكتوبر

المكان: "ساوند ستيدج"، مدينة دبي للاستوديوهات

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"غريس جونز" - "بلودلايت أند بامبي"

شاهدوا فيلم "غريس جونز" - "بلودلايت أند بامبي" المميز الذي يقدّم مقاربة غير تقليدية عن كل جوانب شخصية "غريس جونز" أيقونة موسيقى البوب هذا السبت في سينما عقيل. يعرض هذا الفيلم الوثائقي جوانب من حياة "جونز" العامة والخاصة التي انعكست تناقضاتها في الموسيقى التي قدّمتها. ستتعرفون على "جونز" الفنانة الشاملة والمغنية المتألقة التي تملك كاريزما وحضوراً إعلامياً قوياً وشخصية جريئة. يُتيح الفيلم الفرصة لمشاهدة "جونز" في عروضها على المسرح والتي تقدم فيها أشهر أغانيها.

التاريخ: 28 أكتوبر، 5 مساءً

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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مهرجان الأفلام العلمية في مدينة الطفل

زوروا مدينة الطفل في حديقة خور دبي للمشاركة في إطلاق النسخة الخامسة لمهرجان الأفلام العلمية السنوي. تتضمّن الفعالية عرض أفلام ومبادرات إبداعية وعروض علمية للأطفال. يستهدف مهرجان الأفلام العلمية الأطفال بين عمر 5 و16 سنة وسيتخلّله نشاطات وأفلام مخصّصة لمختلف الفئات العمرية. أما الأطفال الأصغر سناً فسيستمتعون في منطقة الأطفال الآمنة حيث سيتمكنون من التعلّم والتفاعل مع الأطفال الآخرين.

التاريخ: 21 - 27 أكتوبر

المكان: مدينة الطفل، حديقة خور دبي

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ديبافالي أوتساف 2018

استمتعوا بالاحتفال مع "نارش آيار" الحائز على جائزة أفضل فنان مؤدّي و"بينيت" وفرقتهما الموسيقية في مهرجان ديبافالي أوستاف في أكاديمية اتصالات يوم الجمعة. توجهوا مع عائلاتكم وأصدقائكم للمشاركة بهذا الاحتفال الذي سيشهد إقامة المسابقات الهندية التقليدية وعروض الرقص الهندية الشهيرة بالإضافة إلى تحديات رانغولي. احتفلوا بهذه المناسبة المميزة مع عائلاتكم وأصدقائكم وعيشوا أجواءً احتفالية مليئة بالمرح.

التاريخ: 26 أكتوبر

المكان: أكاديمية اتصالات، محيصنة

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الكرنفال الافتتاحي لتحدّي دبي للياقة

يستضيف دبي فستيفال سيتي كارنفال مليء بالنشاطات والمرح خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لتحدي دبي للياقة. يتخلل الاحتفال مجموعة متنوعة من حصص اللياقة والتمارين الرياضية مع فرص لربح جوائز قيمة ولقاء العديد من الشخصيات المعروفة. وسيتمكن الحضور من المشاركة في حصص يوغا مجانية أو دروس في ركوب الدراجات التفاعلية، وغيرها الكثير. وستتضمن الفعالية أيضاً نشاطات مخصصة للأطفال مثل ألعاب الترامبولين والتسلق، والألعاب المطاطية، ومنطقة للأطفال الصغار.

التاريخ: 26 - 27 أكتوبر، 2 - 7 مساءً

المكان: دبي فستيفال سيتي

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