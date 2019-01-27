أبرز 7 نشاطات في نهاية الأسبوع في دبي!

تعلّم ومرح في آن واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع (Shutterstock)

شاركوا في نشاطات ترفيهية، ورياضية، وعائلية خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي، والتي يتخلّلها فعاليات علمية وتعليمية ولكن بطريقة مسلّية. عيشوا أروع الأوقات خلال عطلة نهاية الأسبوع واختاروا ما يناسبكم من بين خياراتنا لأبرز النشاطات:

رحبوا بالمهندسين الصغار

اصطحبوا أطفالكم إلى مدينة الطفل في حديقة الخور ليمضوا عطلة نهاية أسبوع ممتعة مليئة بالمرح والتعلّم. تستضيف وجهة الألعاب التعليمية والتفاعلية للأطفال، مهرجان المهندسين الذي يتيح للأطفال من عمر سنتين وأكثر التعرف على الهندسة من خلال الواقع الافتراضي أو بشكل حقيقي خلال سلسلة من المهام. اطلعوا على جدول فعاليات المهرجان، وزوروا أقسام مدينة الطفل المتعددة لتتعرفوا على المعارض الدائمة المتواجدة هناك.

التاريخ: 27 يناير - 2 فبراير

المكان: مدينة الطفل، حديقة الخور دبي

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شاهدوا عرضاً رائعاً في دبي أوبرا

شاهدوا مسرحية "عطيل" لوليم شكسبير على مسرح دبي أوبرا في عطلة نهاية الأسبوع. تروي المسرحية قصّة "عطيل" الجنرال المسلم والذي تتدمّر حياته بسبب التمييز العنصري. وبعد عرضها في لندن وحصولها على الكثير من التنويه خلال جولتها العالمية، سيقدّم "ريتشارد توايمان" هذه المسرحية في دبي بالتعاون مع "إنجليس تورينغ ثياتر". التذاكر متاحة عبر الإنترنت ويُنصح بحضور من هم فوق سن الـ12.

التاريخ: 30 يناير - 2 فبراير

المكان: دبي أوبرا

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حفل نجمة بوليوود في دبي

تستضيف بوليوود باركس حفلاً موسيقياً لنجمة البلاي باك "سونيدي تشوهان" يوم الجمعة. بدأت "سونيدي تشوهان" مسيرتها الفنية في بوليوود منذ صغرها، وقد كان ظهورها الأول في عمر لا يتجاوز 12 سنة. وخلال مشوارها الفني أطلقت العديد من الأغاني التي لاقت شعبية واسعة لدى الجماهير، مثل أغنية "كور بازاري" و"شيلا كي جاواني"، و"ديوالي غيرلفرند" وغيرها. يمكنكم الحصول على تذكرة لمدة نصف يوم وزيارة المنتزه بدءاً من الساعة 6 مساءً (مقابل 49 درهم)، أو شراء تذكرة لمدة يوم كامل مقابل 99 درهم.

التاريخ: 1 فبراير

المكان: بوليوود باركس، دبي باركي آند ريزورتس

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شاهدوا فيلماً مؤثراً

يسلّط فيلم "مفك" لبسام جرباوي الضوء على الصعوبات التي يواجهها المعتقل الذي يمضي 15 عاماً في السجون الإسرائيلية، والمشاكل الجسدية والنفسية التي ترافق ذلك. يمكنكم مشاهدة الفيلم في سينما عقيل، وجهة الأفلام السينمائية المستقلة في السركال أفنيو. ويُعرض هذا الفيلم ضمن سلسلة من الأفلام التي تسلط الضوء على الأزمة الفلسطينية، والمعاناة والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

التاريخ: حتى 1 فبراير

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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تجربة علمية تعليمية مليئة بالمرح

احتفلوا مع العائلة بإبداعات الطلاب في دولة الإمارات، حيث تستضيف وزارة التربية والتعليم في الإمارات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي يستعرض مشاريع الطلاب التي تتمحور حول مواضيع مختلفة. تتضمّن الفعالية، والتي يمكن حضورها من خلال التسجيل المسبق، مؤتمراً ومعرضاً للعلوم، والعديد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية والرياضية، وتستضيف مجموعة من المشاهير مثل "زاك زينغ"، و"جيمس فيتش"، و"شيف بدر"، وغيرهم.

التاريخ: 31 يناير - 4 فبراير

المكان: دبي فستيفال أرينا

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عروض موسيقية وكوميدية وراقصة

تقدّم "سويس آرت غيت" في الإمارات أمسيتين ترفيهيتين لاستعراض مجموعة من المواهب السويسرية. تتضمن الأمسية الأولى عرضاً كوميدياً لتشارلز نغويلا يتّسم بالجرأة والمواقف الساخرة والمضحكة. يليه عرض للألعاب البهلوانية والراقصة وعرض الضوء المميز، الذي تقدّمه فرقة "ذا بلاك أوتس" مع إضاءة الـ"ليد" المبهرة. أما الأمسية الثانية، فتستضيف الثنائي الموسيقي "موزارت هيروز" اللذان سيأخذان الجمهور في رحلة موسيقية إلى الماضي حيث تمتزج الموسيقى الكلاسيكية مع موسيقى الروك.

التاريخ: 31 يناير - 1 فبراير

المكان: مسرح مدينة جميرا

المزيد من المعلومات 31 يناير & 1 فبراير

فعالية جري في الهواء الطلق

استعدوا للجري في الصباح الباكر مع مسار ثلاثي في حديقة مشرف، ضمن الفعالية الثانية لـ"إكس كاونتري ران". السباق مناسب لكافة القدرات ومستويات اللياقة البدينة، حيث يمكنكم الاختيار بين مسافة 1.5 كيلومتر، و3 كيلومتر، و5 كيلومتر، و10 كيلومتر، و15 كيلومتر. يمكنكم الجري أو المشي مع الأصدقاء والعائلة في أجواء حيوية وسط إطلالات خلابة، على أنغام الموسيقى. لا بدّ من التسجيل المسبق، علماً أن التسجيل يُقفل يوم الثلاثاء 29 يناير.

التاريخ: 1 فبراير

المكان: حديقة مشرف

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