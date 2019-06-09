أبرز 7 نشاطات في نهاية الأسبوع في دبي

يواصل النجوم العالميون مثل آدم لوفين، وآلان دافيس، وأرنيل بينيدا، وغيرهم إحياء الحفلات الرائعة في دبي خلال شهر يونيو، كما تستضيف المدينة أيضاً مجموعة متنوّعة من العروض الترفهيّة العائليّة. إليكم أبرز سبع نشاطات يمكنكم القيام بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي:

حفل مارون 5

تعود فرقة "مارون 5" للبوب روك إلى دبي بعد مرور ثماني سنوات على حفلها الأخير في المدينة. أطلقت هذه الفرقة المؤلفة من سبعة أشخاص، ثلاثة ألبومات وأغاني مُنفردة حصلت على شهرة كبيرة مثل "شوجر"، و"غيرلز لايك يو". ستقدّم الفرقة الحائزة على جائزة "غرامي للموسيقى" باقة من أبرز أغانيها خلال حفلها يوم الجمعة على مسرح "كوكا كولا أرينا".

التاريخ: 14 يونيو

المكان: كوكا كولا أرينا

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عرض النجم آلان دافيس

يُحيي النجم الكوميدي آلان دافيس عرض "ستاند أب" كوميدي مُميّز على خشبة مسرح دبي أوبرا. اشتهر دافيس من خلال ظهوره على برنامج "كيو آي" التلفزيوني على قناة "بي بي سي". بدأت مسيرته المهنيّة عام 1988 وحقق الكثير من النجاحات في أعمال مُميّزة مثل "جوناثان كريك"، و"ذا دوغ ريسكيور"، و"آلان دافيس: أز يت أنتايتلد".

التاريخ: 14 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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النجم الفلبيني "أرنيل بينادا"

يُحيي المغني الرئيسي في فرقة "جورني"، "أرنيل بينادا"، حفلاً موسيقيّاً في مركز دبي التجاري العالمي. بدأت شهرة هذا الفنان المُميّز في بلده الأم في الفلبين خلال العام 1980، ليصبح بعد ذلك من مشاهير العالم خاصّة بعد انضمامه إلى فرقة الروك الأميركية "جورني" بصفته المغني الرئيسي لها.

يملك "أرنيل" في رصيده العديد من الأغاني المعروفة مثل "باين إن ماي هارت" و"إياك كا رين" وغيرها.

التاريخ: 14 يونيو

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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النجم البنجابي غورو رانداوا

يحيي المغني وكاتب الأغاني البنجابي "غورو رانداوا حفلاً مُميّزاً في مركز دبي التجاري العالمي. يُعدّ هذا الفنان ذو الـ27 عاماً من أبرز الوجوه الفنيّة وقد أطلق أغاني مثل "هاي رايتد غابرو"، و"مايد ان إنديا". خلال هذا العرض، سيقدّم "غورو رانداوا" أحدث أغانيه مثل "سلولي سلولي" والتي أطلقها بالتعاون مع مغني الراب الأميركي "بيتبول".

التاريخ: 14 يونيو

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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أبرز نجوم الكوميديا من باكستان

يجتمع ثلاثة من أبرز نجوم الكوميديا في باكستان وهم عمر شريف، ورؤوف لالا، وشكيل صدّيق لتقديم عرض مُميّز يوم الجمعة. يقدّم النجوم الثلاثة عروضهم المُضحكة بعنوان "كوميدي كا داماكا"، وذلك على خشبة مسرح "راج محل" في بوليوود باركس. يمكن للمشاركين أيضاً تجربة الألعاب في المنتزه الترفيهي

التاريخ: 14 يونيو

المكان: بوليوود باركس، دبي باركس آند ريزورتس

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عرض مسرحي للأطفال

تقدم فرقة الباليه "تورنينغ بوينتس يوث باليه" القصّة الشهيرة: الجميلة والوحش، بمشاركة شخصيّات محبوبة مثل "تيبوت" و"كتندلستيك" والوحش وغيرها. يمكنكم مشاهدة هذا العرض الرائع مع العائلة في دبي أوبرا.

التاريخ: 15 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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مسرحية "لي كانكانز"

تدور أحداث المسرحية حول قصة حبّ تربط "سيتشينا" و"بيبو" اللّذان يخطّطان للزواج. خلال رحلة إلى البندقية، تبدأ المشاكل وتتوتّر العلاقة بينهما بسبب تسرّب شائعة مفادها أن والد العروس "سيتشينا" ليس والدها الحقيقي. ينتشر الخبر بين الناس بطريقة مضحكة وكوميديّة، فهل سيؤثر ذلك على علاقتهما؟ اكتشفوا ذلك في مسرحية "لي كانكانز" باللغة الفرنسية والتي تُعرض يوم الخميس.

التاريخ: 13 يونيو

المكان: ذا جانكشن، السركال أفنيو

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