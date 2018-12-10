أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع: فعاليات مجانية، وأسواق احتفالية وغيرها!

احتفالات مليئة بالمرح في كل أرجاء المدينة (Shutterstock)

تزخر دبي خلال هذا الموسم بباقة من الفعاليات والنشاطات الترفيهية احتفالاً بموسم الأعياد. فمن فعاليات الاحتفالات الشتوية الرائعة إلى الفعاليات الرياضية المليئة بالحماس، إليكم خياراتنا لأفضل سبعة أنشطة في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع:

فعاليات شتوية من وحي الخيال

تستضيف دبي العديد من الفعاليات الشتوية المستوحاة من احتفالات الأعياد، ومن بينها فعالية "وينتر جاردن ماركت" في حبتور بالاس. يمكنكم تجربة المأكولات من أكشاك الطعام المتنوعة ، والاستمتاع بالنشاطات والعروض الترفيهية لكافة الأعمار ولقاء "سانتا كلوز"، والتقاط الصور مع الشجرة المزينة.

التاريخ: حتى 21 ديسمبر

المكان: حبتور بالاس

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تنافسوا في رياضة الكروسفيت

إذا كنتم من محبي رياضة الكروسفيت، فلا شك في أن هذه الفعالية مناسبة لكم. فخلال عطلة نهاية الأسبوع ستُقام بطولة دبي للكروسفيت الأولى المرخّصة في العالم والتي تتوج الفائز الأول عن فئة الرجال والسيدات والفرق، وتؤهّلهم للمشاركة في مسابقات ريبوك للكروسفيت 2019. تم اختيار اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، ولكن يمكن لمحبي هذه الرياضة مشاهدة البطولة التي تمتد على مدى يومين والتي ستقدّم جوائز بقيمة 616000 دولار أميركي.

التاريخ: 14-15 ديسمبر

المكان: استاد سوق دبي الحرة للتنس

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شاهدوا حفلاً لفنان عالمي

تستضيف القرية العالمية نجم الآر أند بي جايسون ديرولو في حفلٍ مميز، حيث سيقدّم أروع أغانيه. أسعار التذاكر مشمولة ضمن تذكرة الدخول إلى القرية العالمية والتي تبلغ قيمتها 15 درهم، حيث يمكنكم الاستراحة بعد جولة التسوق والمطاعم والألعاب مشاهدة هذا الحفل المميز.

التاريخ: 14 ديسمبر

المكان: القرية العالمية

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احتفلوا بموسم الأعياد

استعدوا للاحتفال بالأعياد في دبي أوبرا مع حفل "جنغل بيلز" والذي يتخلله الكثير من أغاني الأعياد. تتضمّن الموسيقى الموسمية الرائعة لهذا العام ترانيم وأغاني كلاسيكية محبوبة تؤديها فرقة "لندن كونسيرت أوكسترا شو"، و"جوقة كابيتال فويسز"، إلى جانب نجوم "ويست إند "أليسون جيير" و"مات ليتل". شاهدوا هذا الحفل وتوجهوا إلى السوق الشتوي في حبتور بالاس لتعيشوا أجواء الأعياد.

التاريخ: 13 - 15 ديسمبر

المكان: دبي أوبرا

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عرض الأبطال

يشهد شهر ديسمبر على تخريج دفعة جديدة من مرشّحي أكاديمية شرطة دبي. واحتفالاً بهذه المناسبة تستضيف دبي مجموعة من الاحتفالات والاستعراضات المجانية في أبرز الوجهات من السيف إلى حتا. وهذا السبت، يمكنكم مشاهدة عرض سيارات الشرطة واستعراضاً موسيقياً وعسكرياً مع العائلة في سيتي ووك، للاحتفال بتخريج الدفعة 26.

التاريخ: 15 ديسمبر

المكان: سيتي ووك

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نجوم "تينور الروك"

يحيي ديفيد ريتشاردز وجيمي دينينغ وتومي شيرلوك وجوناثان وليامز، المعروفون بـ"تينور الروك" أمسيات رائعة في "سيزرز بالاس بلووترز" على مدى أسبوعين. وتتكون هذه الفرقة، التي تقدّم أبرز العروض في "لاس فيغاس" من أبرز أصوات الروك الرجالية في المملكة المتحدة، وتشتهر بإضافة لمستها الخاصة على أشهر الأغاني مثل "سويت تشايلد أو مايم" و"غود غيف روك أند رول تو يو".

التاريخ: حتى 21 ديسمبر

المكان: سيزرز بالاس بلووترز

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رياض موسى

بدأ رياض موسى مسيرته المهنية كطبيب ليصبح لاعب خفة وكوميدي. يُعدّ موسى أحد أبرز الكوميديين في جنوب أفريقيا، وله جمهور عريض في كل أنحاء العالم. شاهدوا عروض رياض موسى المضحكة والتي يتناول فيها تجاربه كشخص مسلم والمشاكل والتحديات التي يواجهها كأب، وآرائه الصريحة ونظرته المختلفة إلى الأمور.

التاريخ: 14 ديسمبر

المكان: مسرح مدينة جميرا

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