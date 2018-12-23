أبرز 7 نشاطات لنهاية الأسبوع في دبي!

عطلة نهاية الأسبوع في دبي الوقت الأمثل للتجارب الجديدة (Shutterstock)

تحفل نهاية الأسبوع بالنشاطات المميزة مثل عروض المسرح الإيمائي والموسيقى الإلكترونية وحفلات العشاء الفاخرة وسباقات الهجن وغيرها. ولا تزال أجواء الأعياد تطغى على العديد من الفعاليات، ولمساعدكم في اختيار ما يناسبكم، اخترنا لكم مجموعة من أبرز 7 نشاطات يمكنكم القيام بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي.

عروض المسرح الإيمائي

لطالما زيّن المسرح الإيمائي موسم الاحتفالات، وخلال هذا العام يستضيف مسرح مدينة جميرا مسرحية علاء الدين الإيمائية العائلية المميزة والتي تناسب كافة الأعمار. تمزج المسرحية بين الكوميديا والموسيقى والأزياء الملوّنة والمشاهد الرائعة. إنها فرصتكم الأخيرة لمشاهدة هذا العرض المميز.

التاريخ: حتى 28 ديسمبر

المكان: مسرح مدينة جميرا

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رحلة مذاقية

سافروا على خُطى ماركو بولو على طريق الحرير برفقة شيف فرنسي صغير متحرك يبلغ طوله 2 بوصة. وقد صمّمت "دينر تايم ستوري" تجربة مذاقية جديدة تأخذ الضيوف في رحلة إلى مارسيليا والبلاد العربية والهند وجبال الهيمالايا والصين من خلال قائمة من ستة أطباق مستوحاة من رحلات ماركو بولو. تُختتم فعاليات "لو بوتي شيف" خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك احجزوا طاولاتكم الآن للمشاركة في هذه التجربة الرائعة.

التاريخ: حتى 28 ديسمبر

المكان: مونوغرام رووم، فندق فور سيزونز، مركز دبي المالي العالمي

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مغامرات مسائية

ليصبح أطول مسار انزلاقي داخل مدينة في المنطقة أكثر تشويقا، لا بدّ من تجربته مساءً. وستغيّر "إكس لاين دبي مارينا" توقيتها لما بعد فترة المغيب، لتتيح لعشاق المغامرات مشاهدة مرسى دبي من زاوية مختلفة، وذلك لفترة محدودة. يمكنكم أن تشاركوا لوحدكم أو مع أحد الأصدقاء فهناك مسارين متوازيين. ينطلق المسار من أبراج أمواج في جميرا بيتش ريزيدنس إلى دبي مارينا مول، بدءاً من الساعة 6 مساءً.

التاريخ: حتى 8 يناير

المكان: مرسى دبي

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حفلة موسيقية رائعة

يحيي الدي جي العالمي "سولومون" حفلاً مميزاً في سوهو بيتش، وجهة السهر المعروفة في دبي، حيث سيقدّم مجموعة من أغاني الـ"ديب هاوس" التي خوّلته الفوز بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة. ومن المتوقّع أن يُشعل "سولومون" الأجواء بفضل أسلوبه المميز وموسيقاه المليئة بالطاقة.

التاريخ: 28 ديسمبر

المكان: سوهو بيتش

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ثقافة وتنافس وهجن

يُعد موسم سباق الهجن المتجذّر بالثقافة الإماراتية من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي، ومن أعرق التقاليد المحلية القديمة ويتخلّله الكثير من التشويق والمنافسات. يمكنكم متابعة السباقات مجاناً خلال عطلة نهاية الأسبوع من 25 إلى 27 ديسمبر.

التاريخ: 25 - 27 ديسمبر

المكان: مضمار المرموم

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احتفالات مستمرة

تستمر الاحتفالات بالأعياد في ليجولاند، المنتزه الترفيهي في دبي باركس آند ريزورتس والذي يقدّم العديد من النشاطات الترفيهية والاحتفالية لجميع أفراد العائلة، حيث يمكنكم الوقوف تحت شجرة مصنوعة من الليجو بطول 9 أمتار أو بناء زينة من مكعبات الليجو لتزينوا بها الشجرة، أو التعرّف على الـ"إلفز".

التاريخ: حتى 7 يناير

المكان: دبي باركس آند ريزورتس

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حفل غنائي رائع

يعود الفنان حسين الجسمي لتقديم عرض جديد ومميز في دبي أوبرا ليحيي أمسية لا تُنسى، حيث سيقدّم أشهر أعماله الفنية. تابعوا حفل الفنان حسين الجسمي الذي يستمر لخمس ساعات متتالية سيغني فيها من أرشيفه الفني أروع الأغاني مثل "بودعك"، و"أنا كل ما نويت"، وغيرها.

التاريخ: 27 ديسمبر

المكان: دبي أوبرا

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