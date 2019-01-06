أبرز 7 نشاطات لنهاية الأسبوع في دبي!

تشويق، وثقافة، وكوميديا وغيرها الكثير في دبي (Shutterstock)

تستضيف دبي في نهاية الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات بدءاً من الدراجات النارية، وكرة القدم، وحفلات نجوم بوليوود. إليكم خياراتنا لأبرز سبع نشاطات لنهاية الأسبوع في دبي:

مهرجان من الألوان

يستضيف مسرح دبي أوبرا المسرحية الموسيقية الهندية "موغل-إي-أزام" الحائزة على العديد من الجوائز. المسرحية من كتابة وإخراج "فيروز عباس خان" وهي تروي قصة الأمير سليم، وحبه المستحيل مع "أناركالي" راقصة البلاط الجميلة. يُعدّ هذا العرض المسرحي من أبرز الأعمال الكلاسيكية البوليوودية، وقد فاز بسبع جوائز "برودواي وورلد" ونالت إعجاب الجماهير في مختلف أنحاء العالم. لا تفوّتوا أحد أبرز العروض المسرحية في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التاريخ: 10 - 12 يناير

المكان: دبي أوبرا

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حفل "أريجيت سينغ"

يحيي "أريجيت سينغ" أحد ألمع نجوم الغناء الرومانسي البوليوودي حفله الموسيقي الأول في في مركز دبي التجاري العالمي يوم الجمعة، بعد توقف استمر لسنتين. يُعدّ "سينغ" أحد أبرز نجوم البلاي باك التي اشتهرت عام 2018 مثل أغنية "بادمافات" المعروفة "بينت ديل"، وأغنية "فير دي ويدينغ" "آو جاو نا"، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الناجحة في عام 2017 وفي عام 2016.

التاريخ: 11 يناير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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أمسيات مليئة بالضحك

تعود عروض "ذا لافتر فاكتوري" مع وجوه جديدة في عالم الكوميديا لعام 2019. ويعود "توم ستيد" للمرة الأولى منذ العام 2015 مع عرضه المميز بأسلوبه الساخر وملاحظاته الدقيقة. أما لاري دين ذو الـ28 عاماً، فقد تم تتويجه كأفضل كوميدي اسكوتلندي للعام وهو في سن الـ23، وقد ازدادت نجوميته بفضل عروضه المستوحاة من تجاربه الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، سينضم جوجو سميث، الذي يحمل في جعبته حوالي 25 عاماً من العمل في مجال الكوميديا، إلى العروض الكوميدية.

التاريخ: 11 يناير

المكان: جراند ميلينيوم مرتفعات البرشاء

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سباقات مشوّقة

يعود "هانكوك سباق 24 ساعة"، أحد أكبر سباقات الصمود والقوة في العالم مع إلى حلبة موتور سيتي. وسيشهد السباق مشاركة أكثر من 90 فريقاً من 40 دولة يقودون سيارات من أنواع مختلفة مثل: جي تي 4 والسيارات الكهربائية والهجينة وبورشه 911، وغيرها. يُعد هذا السباق وجهة للسرعة والتحكم والسباقات المشوّقة. الفعالية مجانية.

التاريخ: 11 - 12 يناير

المكان: دبي أوتودروم

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مباريات حماسية

يشهد شهر يناير بداية الدورة 17 لبطولة كأس آسيا في الإمارات، وهي بطولة مليئة بالحماس وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع يتنافس فيها 24 فريقاً وطنياً على ملاعب كرة القدم في الإمارات. يستضيف استاد آل مكتوم مباراة فريقي البحرين وتايلاند من المجموعة A في 10 يناير، ومباراة أخرى في 12 يناير بين لبنان والمملكة العربية السعودية من المجموعة E. أما يوم الجمعة، فيمكنكم مشاهدة مباراة فلسطين وأستراليا من المجموعة B على أرض استاد راشد.

التاريخ: 10 - 12 يناير

المكان: استاد آل مكتوم (10 و12 يناير)، استاد راشد (11 يناير)

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مخيّم شتوي في الصحراء

تستضيف مدينة الطفل، مركز التعلم التفاعلي للأطفال، الأهل والأطفال في مهرجان الشتاء بحديقة خور دبي والذي يستمر على مدى أسبوعين. سيتمكّن الأطفال من الحصول على الكثير من المعلومات حول التخييم، والسلامة، وكيفية نصب خيمة، وتحضير الشواء، وغيرها. وستتمكّن العائلات من تجربة ركوب الخيل، والمشاركة في المنافسات والألعاب، بالإضافة إلى عرضٍ مسرحي يوم الجمعة.

التاريخ: حتى 12 يناير

المكان: مدينة الطفل

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مهرجان لمحبي السرعة

يعود "مهرجان دبي للدراجات النارية"، أكبر فعالية للدراجات النارية في المنطقة، إلى دبي في مركز دبي التجاري العالمي. اطلعوا على مجموعة كبيرة من الدراجات التي تقدّمها علامات تجارية محلية وعالمية، وقابلوا أهم الدراجين. سيقدم المهرجان أيضاً استعراضاً مُذهلاً بالدراجات النارية، يؤديه مختصون في هذا المجال.

التاريخ: 11 - 12 يناير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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