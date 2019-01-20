أبرز 7 نشاطات لنهاية الأسبوع في دبي

استمتع بإحدى أبرز عطل نهاية الأسبوع في المدينة (Shutterstock)

تتميز عُطلة نهاية الأسبوع هذه في دبي بحيويتها، فهي حافلة بمجموعة من الفعاليات والنشاطات في كل أنحاء المدينة. وتتضمن فعاليات نهاية الأسبوع السوق الموسمي ومهرجان القوز للفنون، ومجموعة من الفعاليات العائلية الترفيهية والحفلات الموسيقية، وغيرها الكثير. إليكم أبرز سبع نشاطات يمكنكم القيام بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي:

أجواء حيوية في برج بارك

مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس ينطلق السوق الموسمي، السوق الخارجي الذي يُقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق. يستعرض السوق مجموعة من العلامات التجارية المحلية، ويضم عروضاً ترفيهية حية، ومأكولات شهية على مدى أسبوع. وتتضمّن الأكشاك "بروجيكت تشايوالا" الذي يشتهر بتقديم شاي الكرك، وأكشاك الأزياء، والديكورات المنزلية، والأكسسوارات وغيرها الكثير.

التاريخ: 24 يناير - 2 فبراير

المكان: برج بارك

المزيد من المعلومات

استكشفوا عالماً من الفنون

يستضيف السركال أفنيو مهرجان القوز للفنون خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحت عنوان "كنترول، ألت، ديليت"، والذي يركّز هذا العام على الحفاظ على البيئة من خلال الفن. ويتخلّل المهرجان، الذي يستمر على مدى يومين، العديد من المعارض مثل معرض الحياة البرية الإماراتية في "ميرزام"، ومعرض المنتجات المستدامة في "أيكون هاوس". انضموا إلى ورش العمل العائلية، وشاهدوا العروض الترفيهية الحية، وتذوّقوا المأكولات الشهية وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم سينما عقيل سلسلة الأفلام الفلسطينية في هذه الوجهة الفنية المميزة.

التاريخ: 25 - 26 يناير

المكان: السركال أفنيو

المزيد من المعلومات

` عروض مسرحية رائعة

إلى جانب مهرجان القوز للفنون، يستضيف السركال أفنيو "شورت + سويت" العروض المسرحية التي تستمر على مدى ستة أسابيع، حيث يقدّم مجموعة من الكتاب والممثلين مسرحيات قصيرة لا تتعدّى الـ10 دقائق. ويتضمن هذا المهرجان الإبداعي أنواعاً مسرحية متعددة بدءاً بالكوميديا ووصولاً إلى التشويق والدراما. ينطلق المهرجان خلال نهاية الأسبوع ويستمر حتى 9 مارس.

التاريخ: 25 يناير - 9 مارس

المكان: ذا جانكشن، السركال أفنيو

المزيد من المعلومات

حفل عشاء مميز في كوين إليزابيث 2

تستضيف كوين إليزابيث 2 حفل "صن ريكوردز" الموسيقي الرائع الذي يحتفي بالشركة التي أطلقت موسيقى الروك أند رول في العالم، من خلال أبرز النجوم مثل إلفيس بريسلي، وجيري لي لويس، وجون كاش وغيرهم. جمع هذا الاستوديو الموسيقـى في ممفيس بين موسيقى الكاونتري والآر أند بي ليقدّم موسيقى جديدة تخطّت كافة الحدود. استمعوا إلى أروع الأغاني الكلاسيكية وشاهدوا العرض الرائع بينما تتذوّقون أشهى الأطباق في "غراند لاونج" في 25 يناير.

التاريخ: 24 - 25 يناير

المكان: كوين إليزابيث 2

المزيد من المعلومات

أمسية راقصة في "بيس"

يحيي ماركو كارولا، الذي يشتهر بموسيقى التكنو أمسية رائعة في "بيس دبي" خلال عطلة نهاية الأسبوع لإطلاق سلسلة حفلات "لايف" التي تُقام أيام الخميس. لعب هذا الفنان الرائد، والذي يُعدّ سفيراً للموسيقى الإلكترونية في العالم، دوراً أساسياً في تطوير موسيقى التكنو في إيطاليا في بداية التسعينيات، وقد استمرّت مسيرته الفنية الناجحة لثلاثة عقود بعدها.

التاريخ: 24 يناير

المكان: بيس دبي، حي دبي للتصميم

المزيد من المعلومات

مباريات حماسية

تنطلق يوم الجمعة المباريات الأولى ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، والتي تتضمن خمس بطولات لرياضة البولو تستمر حتى شهر أبريل. يشارك في بطولة الكأس الفضي تسعة من أفضل الفرق في العالم ومجموعة من اللاعبين المحترفين في منافسة الـ 18 هدف، للفوز بجوائز قيّمة. شاهدوا المباريات وشجعوا فريقكم المفضل واستمتعوا بالنزهات مع العائلة أو اختاروا تجربة البرانش المطلة على ملاعب البولو.

التاريخ: 25 يناير - 8 فبراير

المكان: منتجع ونادي الحبتور للبولو

المزيد من المعلومات

حفل "دي 3 أنبلاغد"

يحيي إثنان من نجوم المنطقة أمسية موسيقية مميزة في حي دبي للتصميم، وهي الأمسية الأخيرة ضمن سلسلة حفلات "دي 3 أنبلاغد". يبدأ الحفل مع الفنان السعودي حمزة هوساوي، الفائز بلقب "إكس فاكتور" العرب عام 2015، والذي بدأ شغفه بموسيقى الآر أند بي والسول والبوب منذ صغره. يرافق حمزة الدي جي ومنتج الموسيقى "اي واي"، الذي اكتشف موهبة حمزة.

التاريخ: 26 يناير

المكان: حي دبي للتصميم

المزيد من المعلومات