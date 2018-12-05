أبرز 7 نشاطات يمكنك القيام بها في عطلة نهاية الأسبوع في دبي!

فعاليات موسيقية متنوعة في دبي (Shutterstock)

تشهد عطلة نهاية الأسبوع إحياء مهرجاني الموسيقى المحليين "سول دي أكس بي" و"غروف أون ذا غراس"، كما ستستضيف مسارح دبي المختلفة أيضاً حفلات حية يحييها كل من النجوم "ناس" الأميركي و"راهات فاتح علي" الباكستاني، والدي جي الهولندي "فيري".

مغني الراب "ناس" في مهرجان "سول دي أكس بي"

يعود مهرجان "سول دي اكس بي"، الذي يشمل فعاليات الموضة والموسيقى والفنون والرياضة، إلى حي دبي للتصميم في عطلة نهاية الأسبوع. سيضم المهرجان عروضاً لأحدث الأفلام والمعارض الفنيّة والحفلات الموسيقية والكثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية المسلية.

لا تفوت حضور الحفل الموسيقي لمغني الراب الموهوب "ناس" و"روكسان شانتي" وغيرهما، ومشاهدة بطولة "كرة سلة الشوارع" الحماسية التي تُقام ضمن فعاليات هذا المهرجان الثقافي.

الزمان: 6 - 8 ديسمبر

المكان: حي دبي للتصميم

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"غروف أون ذا غراس" في نادي الإمارات للجولف

يعود "غروف أون ذا غراس"، أكبر فعالية للفنون والموسيقى الإلكترونية للعام السابع على التوالي إلى نادي الإمارات للجولف. سيشارك في إحياء المهرجان العديد من الفنانين مثل "كلوي" و"ريدشيب" و"جيجي مازان" وغيرهم الكثير، كما ستضم الفعالية مجموعة من النشاطات والمعروضات والتركيبات الفنية المميزة.

الزمان: 7 ديسمبر، 5 مساءً - 3 صباحاً

المكان: نادي الإمارات للجولف

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سمفونيات صوفية

يحيي الأسطورة في عالم الموسيقى والغناء الصوفي، "راهت فاتح علي خان" حفلاً موسيقياً حياً في مركز دبي التجاري العالمي. يُعدّ هذا المغني من أهم مطربي الـ"قوالي"، من أنواع الموسيقى الصوفية، وهو قريب الفنان "نصرة فاتح علي خان" المعروف.

قام خان، الملحن والمغني، بتسجيل الأغاني لأشهر أفلام بوليوود، حيث نال شهرة واسعة أيضاً في مجال كتابة الأشعار المميزة. سيغني روهات أغانيه الشعبية بالإضافة إلى وصلات من فن الـ"قوالي".

الزمان: 7 ديسمبر، 9:30 مساءً

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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أمسية موسيقية راقصة مع "أنتس"

ستشتعل الأجواء الاحتفالية الراقصة في شاطئ سوهو على أنغام الموسيقى التي يقدمها كل من "أندريا أوليفا" و"دافيد سكويلاس" و"يوسف" و"فرانسيسكو ألندس"،وهم من أشهر منسّقي الأغاني والموسيقى الإلكترونية الراقصة، وذلك خلال حفل "أنتس" الذي يستضيفه نادي سوهو بيتش في ميدان. يعدكم "أنتس"، وهو حفل فني عالمي يضم أشهر منسقي أغاني الموسيقى الإلكترونية، بأجواء موسيقية رائعة لن تتوقفوا فيها عن الرقص.

الزمان: 7 ديسمبر

المكان: سوهو غاردن، الميدان

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حفل "هارت تو هارت"

لا تفوت فرصة مشاهدة حفل عازف البيانو والمؤلف الموسيقي "أفيديو دي فيراري" الحائز على عدّة جوائز، حيث سيقدم من خلاله أحدث إصداراته الموسيقية في ألبوم "هارت تو هارت"، في قاعة "رويال بولروم" الفخمة في فندق وان آند أونلي رويال ميراج. وُصف دي فيراري، ذو الشخصية الفكاهية والمحببة، بأنه مزيج من "لودوفيكو إينودي" و"فيكتور بورجي" من ناحية أعماله الموسيقية التي تلامس الجمهور وتحرّك مشاعره.

هذا الحفل من تنظيم لجنة دبي للحفلات التي تهتم بتنويع برنامج دبي الثقافي.

الزمان: 8 ديسمبر، 8 مساءً

المكان: قاعة "رويال بولروم" الفخمة في فندق وان آند أونلي رويال ميراج

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الدي جي "فيري كورستن" في زيرو غرافيتي

يحيي منسق الأغاني والموسيقى الهولندي "فيري كورستن"، الذي يتميز بتنسيق جميع أنواع الموسيقى الإلكترونية مثل ترانس والهاوس التصاعدي بطريقة مذهلة، حفلاً موسيقياً حياً في زيرو جرافيتي. سيقدم فيري أروع مجموعاته الموسيقية التي أصدرها في سبعة ألبومات موسيقية بالإضافة إلى العديد من التسجيلات المميزة لأغانٍ مشهورة مثل: "بونك" و "أوت أوف ذا بلو" و "روك يور بادب" و غيرها.

الزمان: 6 ديسمبر، 5 مساءً - 3 صباحاً

المكان: زيرو غرافيتي

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استمتع بأمسية راقصة وتجربة مذاقية مميزة

تستضيف فعالية "سيرك دو كويزين" التي يُقيمها منتجع أتلانتس النخلة بمناسبة شهر الأعياد، أشهر المطاعم مثل "نوبو" و"روندا" و"لوكاتيلي" و"بريد ستريت كيتشن" و"هاكاسان" وغيرها، التي سيتفنّن طهاتها في تقديم ألذ الأطباق.

ابدأ أمسيتك بالاستمتاع بالنشاطات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية مع "سانتا كلوز" ومساعديه ومن ثم يمكنك التوجه إلى حوض "ذا لوست شامبرز" لتناول الحلويات اللذيذة على وقع الموسيقى الراقصة.

الزمان: 6 ديسمبر، 7 - 11 مساءً

المكان: منتجع أتلانتس النخلة

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