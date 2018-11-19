أبرز 7 نشاطات يمكنك القيام بها في عطلة نهاية الأسبوع!

فعاليات متنوعة في الهواء الطلق تتناسب مع روعة الطقس (Shutterstock)

اطّلع على أبرز 7 فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع، التي تتنوع بين الحفلات الموسيقية الحية والعروض المسرحية وسباقات الخيل ومهرجانات الطعام وغيرها الكثير.

"بلانش ناج فوا روج"

شاهد قصة "بياض الثلج" الكلاسيكية في عرض "بلانش ناج فوا روج" المسرحي المقتبس، لفرقة المسرح الفرنسية "فرنش ثياتر تروب كالتشر إمولشن". تتناول المسرحية شخصيتي الأخوين غريم في محاولة لاستكشاف طبيعة شخصيتهما الحقيقية. تروي الممثلتان اليافعتان قصة بياض الثلج على طريقتهما الخاصة، حيث تتحوّل حسب روايتهما، شخصية الملكة شيئاً فشيئاً إلى شخصية عُصابية، في حين تظهر شخصية بياض الثلج كفتاة مراهقة تمر بأزمةٍ. ترقّبوا عرضاً، مدته 50 دقيقة، مدهشاً ومضحكاً إلى أبعد الحدود، كونه يتناول قصة كلاسيكية مشهورة ويحولها من خلال الاقتباس إلى قصة كارثية كوميدية.

الزمان: نوفمبر 22

المكان: ذا جانكشن

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ركض الأبطال الخارقين في وايلد وادي

تستضيف حديقة وايلد وادي المائية فريق "سوبر هيرو وايلد رن" حيث يمكن للأطفال وأهلهم المشاركة في الركض أو المشي عبر طرق ومنعطفات حديقة "وايلد وادي" المائية وهم يرتدون أزياء شخصياتهم الخارقة المفضّلة. تنكّر بزي البطل الخارق المفضل لديك واركض عبر مسارات المنتزه مع باقي الأبطال الخارقين. تدعم فعالية "سوبر هيرو وايلد رن" الترفيهية، والتي تُعدّ جزءاً من تحدي دبي للياقة، مركز "تندر هارتس أرينا" ، أول مركز ترفيهي للأطفال ذوي القدرات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة.

الزمان: 23 نوفمبر

المكان: حديقة وايلد وادي المائية

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عاطف أسلم في حفل حي في بوليوود باركس

جميع عشاق أغاني أفلام بوليوود في دبي مدعوون لحضور حفل موسيقي رائع للمطرب النجم "عاطف أسلم" من أمام مسرح "راج محال" في بوليوود باركس. قدّم عاطف أشهر الأغاني في الأفلام الهندية مثل " ديل ديان غايان" و"ووه لامهي" وغيرها الكثير. ثمن تذكرة حضور الحفل 45 درهم و99 درهماً في حال قررتم، بالإضافة إلى حضور الحفل، التنزه واستكشاف مختلف أنحاء المنتزه.

الزمان: 23 نوفمبر

المكان: بوليوود باركس، دبي باركس أند ريزورتس

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مهرجان المأكولات الأفريقية

تحمل عطلة نهاية الأسبوع سبباً حقيقياً إلى كل عشاق الطعام والذوّاقة في دبي للابتهاج والاستمتاع بتجربة المأكولات الشعبية اللذيذة من مصر إلى السنغال وغيرها من دول إفريقيا. يحتفي المهرجان، الذي تستضيفه حديقة خور دبي، بتنوع المأكولات والثقافة الأفريقية، ويتخلّله عروض ترفيهية وموسيقى ومسابقات وفنون مستوحاة من هذه الثقافة الغنية.

الزمان: 24 نوفمبر

المكان: حديقة خور دبي

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سباق ميدان للخيول

انطلق الموسم الـ24 في سباقات الخيول في مضمار ميدان في بداية شهر نوفمبر وسيُقام آخر سباق في المضمار المميز يوم الخميس. تصل قيمة الجوائز في كل من السباقات المحلية إلى مليون درهم، وتُتوج هذه السباقات بجائزة كأس دبي العالمي المرموق في مارس 2019، التي تصل قيمتها إلى إلى 35 مليون دولار. يمكنك مشاهدة السباق من المدرجات أو في أحد المطاعم الموجودة في ميدان سباق الخيل. يبدأ السباق الساعة 6:30 مساءً، لكن الأبواب تفتح في الساعة 5 مساءً، لذا يمكنك الوصول مبكراً والحصول على مكان جيد.

الزمان: 22 نوفمبر

المكان: مضمار ميدان لسباق الخيل

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يوغا الغروب بالتعاون مع ريبوك

يستضيف منتجع سيزرز بلو واترز آيلاند دبي بالتعاون مع ريبوك، "إكس يوغا دبي" في فعالية "صن داون بريث" لممارسة اليوغا عند غروب الشمس. تقود معلمة اليوغا المعروفة "ميليسا غطّاس" هذه الحصة التي توفر للمشاركين تجربة تأملية مذهلة مع مناظر خلّابة للبحر والمدينة عند الغروب. كما سيتم توزيع هدايا مميزة من الرعاة وشركاء "إكس يوغا دبي". الأماكن محدودة لذا يُرجى التسجيل مسبقاً.

الزمان: 24 نوفمبر

المكان: منتجع سيزرز بلو واترز آيلاند دبي

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نانسي عجرم في دبي مول







في 15 نوفمبر، افتتحت "فوغ أرابيا" الاحتفالات الخاصة بعيد دبي مول العاشر، والتي تستضيف المشاهير في عالم الموضة مثل عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل وغيرها الكثير من النجوم. سيستضيف هذا الحدث الذي يستمر لمدة 10 أيام، النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل حي هذا السبت في داخل المركز التجاري. ننصحكم بالذهاب إلى هناك مبكراً لتفادي الازدحام في وقت العرض الذي يبدأ عند الساعة 7 مساءً.

الزمان: 23 نوفمبر

المكان: دبي مول

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