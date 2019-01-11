شاهد كيف أصبح أبطال أغنية (بابا فين) بعد 17 سنة على طرحها

أبطال أغنية (بابا فين)

طرح مجموعة من الأطفال الصغار منذ 17 عاما أغنية بعنوان (بابا فين)، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا. لكن معظم الأطفال المشاركين فيها اختفوا مع انشغالهم بالدراسة لكن إسعاد يونس فاجأت الجميع واستضافت مجموعة من أبطال الأغنية في برنامجها (صاحبة السعادة)الذي يعرض عبر قناة dmc.

وخصصت حلقة بعنوان (وجوه بنحبها) استضافت إسعاد جزء من فريق (فري بيبي) وهم فرح الزاهد وميرنا جمال وحسام وزياد وشادي بحسب موقع دنيا الوطن

وقد ظهر أبطال الأغنية شبابا وشابات يعمل بعضهم في مجال الإعلام وبعضهم الآخر لا يزال يتابع دراسته.

فرح الزاهد الآن مستمرة في الدراسة وتحضر للدكتوراه، أما ميرنا فتعمل كعارضة أزياء للمحجبات، فيما يعمل حسام في الموسيقى، وزياد في التسويق وشادي لا يزال يدرس في كلية الهندسة.

في هذه الأغنية كان دورهم الرقص فقط، إذ لم يغنوا والأصوات حينها لم تكن أصواتهم، لكن بعد ذلك غنوا بعض الأغنيات في الألبوم، لكن نجاح الأغنية في الوطن العربي جعلهم يقومون بجولة في بعض الدول العربية، هذا بالإضافة إلى مشاركتهم في أفلام ومسلسلات.