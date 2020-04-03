أبلة فاهيتا تعود بلا جمهور و تقدم نصائحا للوقاية من كورونا

بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها (لايف من الدوبليكس)، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:( فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه ) ، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة (الكوارنتينا) وشارك فيها مجموعة من النجوم، حسب موقع اليوم السابع.

وخلال الحلقة وجهت أبلة فاهيتا، خمس نصائح كوميدية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وجاءت النصائح كالتالي:

1 متنزليش الشارع غير للضرورة القصوى.. لو شبشبك وقع من البلكونة أو جوزك انتحر.

2 الماسك بيتلبس مرة واحدة وبيترمي مش بيتغسل مع الملابس.

3 استفيدوا بالوقت واتعلموا حاجة أونلاين.. ندى بسيوني عاملة كورسات تنويم مغناطيسي تحفة.

4 اطلعي من جروب الماميز وتاخدي العيال من المدرسة دي وأنتي خارجة في إيدك مش ناقصين رعب.

5 لكل المتجوزين معلش نستحمل بعض اليومين دول، المأذون أجازة ومحاكم الأسرة قافلة.

كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة دكتورة هالة الحضرى، للحديث عن أعراض فيروس كورونا، ومتى يجب الاتصال برقم 105، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج (لايف ‏من الدوبلكس)، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏