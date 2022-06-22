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أبو هشيمة يعلق على طلاقة من ياسمين صبري و زواجه من شقيقة رونالدو

سهير العابد

سهير العابد

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 04:37
ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة
ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة

تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة و لأول مرة عن انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري خلال استضافته في برنامج (تفاعلكم) الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة (العربية) وقال: (كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إنه في طرف تاني فيها...).

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وأضاف أبو هشيمة: (ياسمين إنسانة محترمة جدا). وعن زواجه مرة ثانية، قال: (أي حاجة بتتقال في الطلاق والجواز بتتقال في أي حاجة تانية، هرد على إيه ولا إيه).

و عن شائعات الارتباط من آن لآخر، ومن بينها مشروع زواجه من شقيقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.قال أحمد أبو هشيمة : (كريستيانو رونالدو صديقي من أكثر من 7 سنوات، وصداقتنا تعود إلى فترة مشاركته في إعلان لي عن شركة حديد المصريين، وهو إنسان متواضع جدا).

وردا على سؤال حول ما تم تداوله عن مشروع الزواج، قال: (سمعت هذا الكلام زمان ولم يحدث ذلك).

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