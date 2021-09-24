(أبو) يطرح (آن الأوان) ثاني أغنيات ألبومه الجديد

طرح المطرب أبو أغنية بعنوان (آن الأوان)، وهي عنوان ألبومه الجديد، الذي يطرح أغنياته السبع ضمن خطة جديدة تتمثل في طرح أغنية كل فترة.

أغنية (آن الأوان) أغنية بسيطة ومرحة مزجت بين مفردات العربية الفصحى والعامية في رسالة تعبر عن الحيرة من تصرفات محبوب، والأغنية كلمات كلمات كوثر حجازي ألحان وتوزيع مينو.

وتقول كلماتها : (في هواه صبرت صبرا ً قد عانيت و ذُقت حباً

جيت اقوله تمادي بُعدا ً كل حاجه واخدها افش

كيف لي واحتار دليلي كتر عنده هد حيلي

وفي بعاده اه يا ويلي كل فكري بيبقي وش)

أبو كان قد طرح سابقا أغنية (ملك الفبركة)، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

و الأغنية من كلمات محمود صلاح و ألحان وتوزيع مينو ميكس وماستر خالد سند وفيديو كريم الحيوان وروان مصيلحي.