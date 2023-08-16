(أبو) يطرح أغنيته الجديدة (فارق ع الكل)

البوابة-طرح الفنان (أبو)، أغنية جديدة بعنوان (فارق ع الكل)، وهي تعد ثالث أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل نفس اسم الأغنية.

أغنية (فارق ع الكل) من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد النادي، توزيع رامي سمير، ميكس وماستر ماهر صلاح. و قد قرر الفنان (أبو) أن يُهدي هذه الأغنية الجديدة لروح الفنان محمد النادي، الذي لحنها قبل فترة من رحيله.

يذكر أن (أبو) سبق وطرح من قبل من أغنيات ألبومه الجديد (إلى حد ما) من كلمات أحمد حلمى، و ألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقي رامى سمير، وأغنية (هوليلا ) كلمات أبو و محمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقي هادز.



