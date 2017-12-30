أبيّ الفارس.. شخصيته القوية اجبرت نانسي على اختياره

أبي الفارس the voice kids

اختار الطفل السوري أبيّ الفارس (9 أعوام) مدربته قبل الغناء واعطاها "رسالة" لتستدير له حين غنى لها أول اغنية " شيل عيونك عني"، وذلك في الحلقة الخامسة من برنامج " ذا فويس كيدز".

حرّك الطفل المفعم بالطفولة الشقية المسرح بشخصيته التي ابهرت الحضور والمدربين، وقال أنه سعيد لحضوره برنامج لطالما مثله مع اخوته في المنزل وأدوا ادوار المدربين والمتدربين.

فور انتهائه من الغناء" تعرّف المدربون عليه وسأله تامر" اسمك يعني إيه فرد بطرافة أنه لا يعرف وسألته نانسي من يغني هذه الأغنية ليقف بحيرة مما جعل المدربون يضحكون ثم قال الفنانة الجميلة نانسي.

وأكد الطفل أبيّ الفارس انه صاحب شخصية قوية ويختاره معلموه في المدرسة ليقود فريق الطلاب، ويوزع الأدوار.

والفيديوهات التالية تجدون بها غناء أبي الفارس وشقاوته:

غنى أغنية لنانسي واختار أن يكون في فريقها.. مبروك #فريق_نانسي#MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/RHs8VitCHR — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧