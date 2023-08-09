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أجمل 10 ممثلات تركيات بعين الذكاء الاصطناعي.. وهاندا ارتشيل تتصدر

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 01:30
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

لكل شخص معياره الخاص فيما يتعلق بالجمال، فالبعض يرى أن الفتيات اللواتي يمتلكن عيون بنية أجمل من اللواتي يتمتعن بعيون ملونة، فيما يرى البعض أن ذوات البشرة السمراء أكثر جاذبية من الشقراوات والعكس.

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وبعيدًا عن المعايير البشرية، كان للذكاء الاصطناعي مقاييسه الخاصة فيما يتعلق بالجمال، إذ اختار أجمل 100 ممثلات تركيات.

وهنا نعرض قائمة بأجمل 10 ممثلات في تركيا: 

 

1- هاندا ارتشيل

هاندا ارتشيل
 

2- توبا بويوكستون

 

توبا بويوكستون
 

3- بيرين سات

 

بيرين سات
 

4- هازال كايا

 

هازال كايا
 

5- فهرية افجان

 

فهرية افجان
 

6- جانسو ديري

 

جانسو ديري
 

7- بيرجوزار كوريل

 

بيرجوزار كوريل
 

8- ديميت أوزديمير

 

ديميت أوزديمير
 

9- بانسو سورال

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10- سيريناي ساريكايا
 

كلمات دالة:هاندا ارتشيل

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