أجمل 10 ممثلات تركيات بعين الذكاء الاصطناعي.. وهاندا ارتشيل تتصدر

لكل شخص معياره الخاص فيما يتعلق بالجمال، فالبعض يرى أن الفتيات اللواتي يمتلكن عيون بنية أجمل من اللواتي يتمتعن بعيون ملونة، فيما يرى البعض أن ذوات البشرة السمراء أكثر جاذبية من الشقراوات والعكس.

وبعيدًا عن المعايير البشرية، كان للذكاء الاصطناعي مقاييسه الخاصة فيما يتعلق بالجمال، إذ اختار أجمل 100 ممثلات تركيات.

وهنا نعرض قائمة بأجمل 10 ممثلات في تركيا:

1- هاندا ارتشيل





2- توبا بويوكستون





3- بيرين سات





4- هازال كايا





5- فهرية افجان





6- جانسو ديري





7- بيرجوزار كوريل





8- ديميت أوزديمير





9- بانسو سورال





10- سيريناي ساريكايا

