توبا بويوكستون تُعلن عن الموسم الثاني من "ذات أخرى" بفيديو لطيف

شاركت النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكستون" مقطع فيديو لطيف كشفت فيه عن استعدادها للبدء بتصوير الجزء الثاني من مسلسلها الشهير "ذات أخرى".

توبا بويوكستون تعلن عن الجزء الثاني من مسلسل ذات أخرى



أعلنت النجمة التركية عن وجود جزء ثانٍ من مسلسلها "ذات أخرى" الذي عرض الموسم الأول منه على منصة نتفليكس العالمية وحقق الكثير من النجاج، حيث نشرت مقطع فيديو لها تقول فيه: "اليوم ستبدأ بروفات المكياج والملابس للموسم الثاني من مسلسل ذات أخرى".



وتابعت توبا: "أنا متحمّسة جداً لذلك وأنا سألتقي كل الكاست وسأجسّد شخصية أدا مجدداً لقد انتظرت طويلاً من أجل هذه اللحظة وأنا انتظر العرض بفارغ الصبر الى اللقاء".

تفاصيل مسلسل ذات أخرى



حقق مسلسل ذات أخرى نجاحًا كبيرًا منذ عرض الموسم الأول منه عبر منصة نيتفليكس العالمية حيث لعبت توبا دور البطولة الى جانب المغني مراد بوز.



وتدور قصة المسلسل حول ثلاثة فتيات تربطهن علاقة قوية وتتغير احداث حياتهن عندما تصاب واحدة منهن بالسرطان ليبدأن رحلة البحث عن ذاتهن.

وعلى صعيد آخر كانت قد انتشرت العديد من الشائعات حول علاقة جمعتها بالفنان مراد بوز في كواليس تصوير العمل.