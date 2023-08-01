هاندا ارتشيل وحفصة نور تتافسان بالصدر العاري.. هل تقلّدان بعضهما؟

تشارك النجمات التركيات إطلالاتهن خلال فصل الصيف حيث تتنافسن على الإطلالات المثيرة والملفتة التي يشاركونها للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من أكثر النجمات تصدّرًا لوسائل التواصل الاجتماعي بإطلالاتهن المثيرة هي النجمة التركية "هاندا ارتشيل"، بالإضافة الى النجمة "حفصة نور" التي انضمت الى قائمة النجمات المثيرات للجدل بقوة.

هاندا ارتشيل وحفصة نور تتنافسان بالجرأة

شاركت نجمة مسلسل انت اطرق بابي صورة حديثة لها وهي تستمتع بوقتها رفقة شقيقتها غمزة، وظهرت هاندا وهي تجلس في أحد المطاعم بينما كانت تشرب العصير مع شقيقتها.



ولفتت إطلالتها الأنظار اليها حيث ارتدت فستان صيفي بعدة ألوان، جاء مفتوحًا من جهة الصدر بشكل كبير مما كشف عن جزء كبير منه.



من ناحيتها تفوقت حفصة نور على مواطنتها ارتشيل ونشرت صورة جريئة بالتزامن مع صورتها، ظهرت فيها مرتدية تنورة باللون البيج، فيما غطت صدرها بقطعة صغيرة جدًا في إطلالة لم تسبقها اليها أي نجمة من ناحية الجرأة.

المنافسة تشتعل بين هاندا ارتشيل وحفصة نور



وتداول الجمهور صور النجمتين معلقين أنهما تتنافسان من ناحية الإثارة والجرأة، وانتقد عدد كبير جرأتهما المبالغ بها على حد وصفهم.

وكانت ارتشيل قد شاركت في بطولة مسلسل "انت اطرق بابي" إلى جانب كرم بورسين وحققت الكثير من النجاح، ويبدو ان حفصة نور التي تشارك بورسين حاليًا بطولة "ماذا لو أحببت كثيرًا" تحاول سرقة الأضواء منها.