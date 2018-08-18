شاهدوا أحدث إطلالة لغادة عادل بعد إعلان طلاقها رسميًا

غادة عادل

بعد زواج استمر 20 عامًا، أعلنت الفنانة غادة عادل انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري، ويذكر أن غادة عادل أم لـ5 أبناْء.

ولغرض الإعلان عن طلاقها لإحدى المجلات العربية التي نشرت الخبر، أطلّت غادة بمجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير لها، وتم استخدام الصور بشكل مرافق لخبر الانفصال.

واعتمدت غادة ستايل "البيجاما" باللون الأصفر الواضح، حيث أنها تبدو بكامل نشاطها ومفعمة بالطاقة والحيوية المترافقة للأجواء الصيفية.

تفاعل محبو غادة عادل مع الصور الجديدة، وأشادوا بجمالها ومحافظتها على رشاقتها بالرغم من أنها أم لخمسة أبناء، وفي نفس السياق أكدت غادة أن علاقتها بطليقها مجدي الهواري تحولت إلى صداقة الآن، نظرًا لأن بينهما علاقة دامت لسنين طويلة وخمسة أبناء.

وشكّل الخبر في البداية صدمة للجمهور، الذين أبدوا استغرابهم من الإنفصال رغم مرور 20 عامًا على زواجهما، مما جعل البعض ينفي الخبر، لكن فيما بعد تم تأكيده بشكل رسمي من الفنانة غادة عادل.

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