عمرو دياب

انهالت التعليقات يوم أمس على أحدث صورة للفنان المصري عمرو دياب، وذلك بعدما قام عبدالله السعيد لاعب المنتخب المصري والنادي السعودي "الأهلي" بمشاركة صورته مع الهضبة والتي أظهرت علامات تقدمه بالسن بشكل واضح.

وبدت التجاعيد بشكل بارز على وجه عمرو دياب، حيث أن العديد من محبيه انصدموا بسبب التغيير الواضح في شكله، وكان البعض قد وجه اللوم والعتاب لعبدالله السعيد بسبب نشره للصورة، حيث قال له أحدهم: "عملتلوا ايه الراجل كان هضبة، بقى شبه الميت وهربان من الحساب".

View this post on Instagram الهضبة A post shared by Abdallah Elsaid (@abdallahelsaid19) on Nov 20, 2018 at 1:48am PST

وعلى الجهة الأخرى، كتب متابع آخر تعليقًا طريفًا قال فيه: "هو مالو قالب على مجدي شطه؟"، بينما كان البعض واقعيًا واعتبر بأن الأمر طبيعي جدًا ولا أحد يستطيع أن يبقى في حالة شباب دائمة وعلامات التقدم بالسن ستظهر عاجلًا أم آجلاً وهذا مصير الجميع في النهاية.

على الصعيد الفنّي، لا زال النجم عمرو دياب يواصل جولة حفلاته الترويجية للألبوم الجديد والذي طرحه خلال الشهرين الماضيين وهو ألبوم "كل حياتي"، ومن أبرز الأغاني من ضمن الألبوم التي لاقت رواجًا وتصدرت موقع يوتيوب: "هدد" :"يا هناه"، "يتعلموأ" و"باين حبيت".