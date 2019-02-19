أحدث صورة لوائل جسار و زوجته تبهر الجمهور...شاهدها

وائل جسار

نشرت ميراي مقدسي زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، صورة جديدة لهما برفقة زوجها عبر حسابه على (إنستجرام)، حسب موقع صدى البلد.

ويستعد المطرب اللبناني وائل جسار، لإحياء حفل غنائي يوم 22 مارس/آذار المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وطرح وائل جسار مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان (ليلة هنا) وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان نور السعد، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، منتج منفذ جمال ياسين، ومن إنتاج شركة أربيكا.