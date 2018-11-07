حلا الترك ووالدتها منى السابر

تعرّضت حلا الترك لموقف محرج بسبب تعليق أحد متابعيها على "سناب شات"، وذلك عندما قامت بعمل بث مباشر بتواجد والدتها منى السابر بهدف البقاء على صلة مع محبيها وحتى تجيب على كافة الأسئلة والأمور التي تجول في بال الجمهور.

وفي أثناء حديث الترك من خلال البث المباشر برفقة والدتها، فاجأها أحد المتابعين بتعليق عرضها لحالة من الإحراج، حيث قال لها: "احترمي امك"، فقامت حلا بالرد مباشرة: "إيش سويت أنا؟ هل سويت شي؟.

وسبق هذا التعليق كلامًا من والدة حلا السيدة منى السابر التي وصفت ابنتها بأنها "طيبة من الداخل كالأطفال تمامًا" قبل أن تقاطعها حلا لتقول لها: "واحد يقولي احترمي امك"، وفيما بعد جاء سؤال آخر من أحد المتابعين الذي سأل إذا كانت "عزباء"، لتقوم السابر بسؤال ابنتها: "من يقصد أنا أو أنت؟" فردت عليها حلا: "أنا يا أمي..يقصدني أنا"، ليفسّر البعض بأن حلا تتعامل بطريقة غير لائقة مع والدتها ويجب أن يكون كلامها موزونًا أكثر عندما تتحدث معها.

الجدير بالذكر، أن والد حلا المنتج محمد الترك كان قد أثار الجدل بين المتابعين قبل فترة وجيزة، وذلك عندما قام بمشاركة صورة للقمامة وترك عليها تعليقًا قال فيه: "هذا المكان الطبيعي لبعض الناس"، ليأخذ البعض كلامه بأنه يقصد فيه ابنته بسبب انفصالهما عائليًا وفنيا والعديد من الأمور الأخرى.