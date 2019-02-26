أحلام تفيض جمالا في أحدث جلسة تصوير (صور)

أحلام

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشمسي، جمهورها ومتابعيها بأحدث جلسة تصوير لها ، عبر صفحتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستجرام).

حيث تألقت من خلالها بإطلالة مميزة ومثيرة، مرتدية فستان باللونين الابيض والكحلي، وتركت الفنانة شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، ووضعت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتزينت بمجوهرات ماسية زادتها بريقا، حسب موقع صدى البلد.

جدير بالذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي طرحت أحدث أعمالها الغنائية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي تحمل اسم (أبرحل) ، وهي أغنية باللهجة الخليجية.