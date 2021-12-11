أحلام الشامسي مبهرة في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة الامارتية أحلام صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وتألقت بفستان منفوش باللون النيود، وحرصت على التصوير بمستحضرات التجميل المفضلة لها، وكتبت: ( مع مكياجي المفضل وبلا منافس مكياجي في كل كليبات ألبوم توحشتك).

وفي سياق أخر،طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم (فدوة عيونك) لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم الألبوم 24 أغنية باللهجة الخليجية وهي: (فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك).