أحلام تبهر متابعيها بإطلالة فرعونية ذهبية

نشرت المطربة أحلام مجموعة من الصور ذات الطابع المميز ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ( إنستجرام ).

و بددت أحلام بفستان أنيق مستوحى من الملابس الفرعونية القديمة ، حيث كان مُجسم حتي الخصر ،لينسدل بعد ذلك بشكل منفوش ، وكان باللون الأبيض والذهبي ،وتميز بكاب من ناحية الأكتاف والمطرز بالخيوط الذهبيه الراقية.

من جهة أخرى، كانت قد تداولت أخبار خلال الفترة الماضية عن طلاق المطربة أحلام من زوجها مبارك الهاجري.

بدورها ردت الفنانة الإماراتية على شائعة طلاقها من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري. وأعادت أحلام، تغريدة لزوجها نشر من خلالها صورة لهما عبر موقع (تويتر)، وعلقت: (يا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي).

بينما كتب زوجها: (يا حبيبتي يا الغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي).