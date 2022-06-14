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أحلام تتصدر مواقع التواصل بفيديو الماركات: (انا بحد ذاتي ماركة!)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 14 حزيران / يونيو 2022 - 04:51
أحلام  الشامسي
أحلام  الشامسي

أثارت الفنانة أحلام  الشامسي الجدل بسبب لايف خرجت به عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات (انستغرام)، تحدثت خلاله عن عدم ارتدائها للماركات العالمية في الملابس، و انتقدت السيدات اللاتي يرتدين أزياء من ماركات عالمية.

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وقالت أحلام: (سألت عن عدم ارتدائي لملابس تنتمي لماركات عالمية، ولهذا لاني اري انني في حد ذاتي ماركة، ولست فاترينا لعرض الماركات العالمية ، فمن الممكن ان ارتدي قميص ليس ماركة ولكنه مناسب لي، ولكن هذا لا يعني انه في حال اعجبني قطعة ملابس من ماركة عالمية سوف اقوم بارتدائها) . 

وأضافت أحلام قائلة : (الماركات العالمية في الملابس في بعض الاحيان تصدر ملابس عليها نقوش من الورد ، وسوف ارتديها هذا العام ولكن في العام المقبل لن تكون مناسبة ، لذا فارتدي قميص كلاسيكي يجوز ارتداءه بعد عدة سنوات....).

هذا وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير فيديو الفنانة أحلام، مما أثار دهشة و استغراب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعجبوا من تصريحات الفنانة التي لطالما تباهت و استعرضت ازيائها التي تحمل ماركات عالمية، ومجوهرات باهظة الثمن وفقا لتعليقاتهم.

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