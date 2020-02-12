أحلام تكشف عن تعاونها مع فرقة BTS العالمية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الفرقة الكورية العالمية BTS.

وفي التفاصيل، سأل أحد المتابعين عبر التويتر أحلام عن وجود تعاون فني بينها وبين الفرقة الكورية BTS، والجواب كان من أحلام بـ "أي طبعاً فيه"!

تعليق أحلام صدم الجمهور، إذ إستغرب كيف سيكون هذا التعاون وما هو نوعه، لا سيما بانهم من مدرستان موسيقتان مختلفتان كليًا.

اي طبعاً فيه 💃🏻💃🏻💃🏻 — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 11, 2020

جمهور أحلام الذي تحمس للأمر، بدأ بربط دلائل تؤكد على أن هنالك تعاون بين الثنائي، إذ أن أحلام وضعت في البايو الخاص بحسابها على إنستغراكم علامة فرقة BTS وهي رقم 7 + قلب حب باللون البنفسجي.

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من جهة أخرى، ما تزال إطلالة أحلام من حفلها الأخير في الرياض الذي كان تحت مسمى "ليلة فنانة العرب" حديث السوشال ميديا خاصةً بعد إطلالاتها المتعددة وعقد المجوهرات الذي ارتدته ووصلت قيمته إلى أكثر من 7 مليون دولار وهو من تصميم المصمم اللبناني العالمي "سامر حليمة" وكان يحتوي على أكثر من ٣٨٠ قيراطا من الألماس الأصفر والزمرد.

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