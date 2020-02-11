الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" تنشر صورة صادمة من فترة مرضها!

شاركت الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" صورة لها من عمليتها الأخيرة التي جاءت نتيجة خطأ طبي لعميلة قص المعدة.

ظهرت السعيد في الصورة بشعر خفيف متساقط من الخلف، كما وأكدت أنها أيضاً خسرت شعرها من الأمام كأعراض جانبية للدواء الذي كانت تستعمله: "قبل لا أسوي العمليه الأخيره كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليه تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا اعلم سببه الا انه نتيجه عكسيه للدواء ... والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات ... رفضت أن أدع من تقوم على تسريح شعري ان تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ .. قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي الا مرحلة من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله".

من جهة أخرى، كانت فجر قد هاجمت الفنانة السورية أصالة نصري بعد حفلها الأخير في الكويت، إذ كانت قد سخرت أصالة من المطربة الإماراتية أحلام مما دفع فجر للدفاع بحكم صداقتها مع أحلام.

اهي ليش ماتركز على جمهورها وتفكر بالاغاني اللي بتقولها لهم... ولاتنشزين ... مو تسولفين عن #احلام ونفانيفها ... وأذا ياعمري خاطرچ بالريش الاسود مال احلام ترا احلام كريمه ماتقصر وياچ وبتعطيج إياه بسكات ياما وقفت معاچ وقت الشدايد ومحّد درا .. تنكرين ؟!!!!!!😡 https://t.co/6e7vefU0GV — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 8, 2020

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