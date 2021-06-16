أحلام تثير الجدل من جديد بكسرة عود!

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على (سناب شات).

ونشرت المطربة الإماراتية صورة لها بطريقة السيلفي، وظهرت فيها وهي تحمل مبخرة يعلوها كسرة ضخمة من العود. الحجم الكبير لكسرة العود التي ظهرت بيد المطربة أحلام، دفع كثير من المعلقين على الصورة للمقارنة بين قطع العود التي يعتادون استعمالها في منازلهم، وبين تلك القطعة التي ظهرت في صورة أحلام.

وفي التعليقات:( الفحمة ساعدوني أنا أموت)، ( هذي مو كسرة عود إلا شجرة عود ما شاء الله)، و( بتبخر الكرة الأرضية) و غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام أطلقت مؤخراً ألبومها الغنائي الجديد تحت عنوان ( فدوة عيونك)، تعاونت فيه الفنانة الإماراتية مع نخبة من ألمع وأهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، نذكر منهم: الشاعر عبد الرحمن المساعد، الشاعرة الجادل، معتزة، نايف صقر، فيصل الشعلان، أحمد الصانع و آخرين.