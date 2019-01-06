أحلام تثير قلق جمهورها عليها بهذه الصورة

أحلام

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قلق الجمهور على حالتها الصحية بعد أن كشفت عن دخولها المستشفى دون توضيح السبب.

وجاء ذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ليدها وهي ملفوفة بورقة مدون عليها اسمها وتاريخ دخولها للمستشفى وإكتفت بالتعليق قائلةً:(الحمد الله)، حسب موقع الفن.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث كثرة التعليقات المتسائلة عن حالتها الصحية متمنين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة.