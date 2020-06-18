أحلام تجدد عداوتها لأصالة عبر هذا المنشور...

شرت الفنانة أحلام منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تكشف فيه عن حقيقة إعجابها بأغنية المطربة أصالة والتي تحمل اسم (جيتنى مكسور).

وقالت أحلام : (هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرً)، حسب موقع صدى البلد.

وكان ذلك ردًا على تعليق أحد متابعي الفنانة أصالة : (بادرت أحلام بعمل (لايك) على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها أصالة عبر (إنستجرام)، على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما!.. فقد رأي البعض أن ذلك يعود لتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة (جيتني مسكور) فهل تعود المياه إلى مجاريها؟).

وبرد الفنانة أحلام على هذا المنشور تؤكد عداوتها للفنانة أصالة التى نشبت عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكانت سببها عدة تعليقات بين الطرفين انتهت بمقاطعة كل منهما للآخر.