أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها و الجمهور مستاء لهذا السبب

احتفلت الفنانة أحلام بعيد ميلاد ابنتها ونشرت فيديو لها عبر حسابها على (إنستجرام).

وعلقت أحلام: (حبيبة أمها كل عام وانتي نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يارب كل ايامك سعاده وهناء واشوفك في اعلى المناصب وازفك عروس).

وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها منهم الفنانة ديانا حداد وعلقت قائلة :(يخليلك ياها حبيبتي وتفرحي منها اختي الغالية وعقبال ال١٠٠ سنة يا رب ).

وعلى الجانب الأخر، تعجب عدد كبير من الجمهور من كثرة التورتة التى ظهرت بالفيديو، خاصة وأن أعدادهم كانت كبيرة، حسب موقع صدى البلد.