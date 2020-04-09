أحلام تساند بلدها بمكافحة كورونا بـ(ساعة الصفر)

أعلنت النجمة الإماراتية أحلام قرارها المشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي سجل عدداً من الحالات في بلدها وبعدد كبير من دول العالم، مشيرة إلى إطلاق هاشتاج (ساعة الصفر)، دعت من خلاله متابعيها إلى المشاركة أيضا من أجل الوصول إلى صفر إصابات في دولة الإمارات بالإلتزام بتوجيهات الحكومة الإماراتية.

ونشرت أحلام عبر حسابها بموقع (إنستجرام) مقطع فيديو لها أعلنت من خلاله عن مشاركتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، قائلة فيه :(أتمنى أن يوصلكم هذا الفيديو وأنتم بأتم صحة وعافية وسعادة .. حبيت إني أسوي هذا الهاشتاج وأسميه ساعة صفر هدفي الأول منه إن إحنا نوصل بوطننا الحبيب إلى صفر حالة معاناة أو مصابة بالكورونا)، حسب موقع اليوم السابع.

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة :(لنثبت للعالم اجمع إننا على قدر المسئوليه وفوق كل التوقعات وتحت اوامر قادتنا سمعا وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب يصفر حالة مصابة بفيروس كورونا .. فلنبداء بسم الله ).