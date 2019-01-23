أحلام تصرح عن (عشقها) لهذا الرجل اللبناني و هو يرد

أحلام

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن حبّها الشديد الذي وصل إلى حدّ العشق بالفنان اللبناني مروان خوري.

وغردت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بكلمات موجهة إلى خوري قائلة: (مروان خوري عشقي الأبدي)، وبادرها هو بالردّ قائلاً:(من طيب أصلك أحلام)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت أثارت أحلام في الفترة الماضية الجدل حول حالتها الصحية حيث كتبت:(أنا طيبة بس أدعوا لي" الأمر الذي بدفع بالعديد من المتابعين وحتى الفنانين إلى الإطمئنان عليها وكان من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا التي أعادت نشر تغريدة إحدى المتابعات التي قالت لأحلام: "ألف سلامة ودعوات بالشفاء يا أم فاهد، ما تشوفين شر او مكروه ربي يحفظك).